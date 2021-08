Spike Lee criticado por resaltar conspiraciones del 9/11

Y acá es el momento donde nos preguntamos, hasta qué punto llega la libertad de expresión? Está bien darle lugar a las teorías conspirativas? Claro que sí, al hacer un documental o al hacer periodismo, es importante mostrar las dos caras del mismo problema. El cuestionamiento llega cuando se trata de una temática como la que hoy estamos debatiendo, se trata de una tragedia de la cuál se desprendieron guerras que siguen arruinando vidas y creando conflictos hasta el día de hoy. Solo nos alcanza con girar la cabeza hacia Oriente y ver lo que está pasando en Afganistán.

No me atrevería a criticar a Spike Lee como director, siendo que como mencionamos anteriormente, nos dio muchísimas historias relevantes en el cine. Sin embargo, está bien decir que se trata de un artista a quien no le preocupa ser polémico, ya que no es la primera vez que decide presentar hechos que vayan en contra de las versiones oficiales.

“La gente podrá hacerse su propia idea. Mi enfoque es colocar la información y que la gente decida por sí misma. Respeto la inteligencia del público”, dijo Spike Lee a The New York Times un día después de la emisión del primer capítulo de su documental. Espero que el documental consiga que el Congreso celebre una nueva audiencia sobre el 11-S”, continuó dejando en claro que uno de sus objetivos era cuestionar la historia. Algo que, otra vez, no está mal siempre y cuando sea desde un lugar constructivo y conspirativo.

“Estoy de vuelta en la sala de montaje con el octavo y último capítulo de NYC Epicenters 9/11. Les pido respetuosamente que no juzguen hasta ver el montaje final”, cuenta Lee en un comunicado de HBO dirigido a la prensa norteamericana que pudo ver el documental de antemano. Aunque las críticas ya están disponibles y el error ya está cometido.