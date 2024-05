Bárbaro: La película turbia de Netflix TOP 10 basada en casos reales

image.png

En esta turbia obra, The Gift of Fear, el autor Gavin de Becker detalla numerosos ejemplos de comportamientos aparentemente inofensivos de hombres hacia mujeres que, en realidad, esconden señales de alerta sobre posibles peligros. Desde cumplidos inoportunos hasta contactos físicos no deseados, el libro advierte sobre estas "diminutas y microscópicas" acciones que suelen pasar desapercibidas.