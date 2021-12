Adiós feliz y estático de 'La Casa de Papel'

Al principio no parecía una mala idea, sin embargo el error estuvo en copiar una y otra vez la fórmula que nos había enamorado al principio: un hombre solitario, hijo de ladrones que estudió el robo más grande de la historia durante años, y le salió a la perfección, llevándose por delante a los gobiernos, a la policía, al Ejército y a los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que en el camino cobrarse la vida de las dos más queridas de la banda: Tokio y Nairobi, no podía salir todo bien otra vez.