"No nos vamos a rendir en hacer a la Argentina grande de nuevo"

Luego remarcó

Estas normas proponen darle más libertad a los argentinos y eliminar la corrupción de la política. Pero encontraron resistencias por parte de los beneficiarios de este sistema en favor de la casta corrupta

Por otra parte, durante su alocución reiteró que la justicia social es "violenta e injusta”. “No es ni justa ni social, ni nada. Es una aberración”, sostuvo el mandatario.

Durante su discurso que duró algo una hora y fue prolijamente traducido el jefe de Estado cerró su presentación con una arenga contra el “socialismo” y en favor de "la libertad".

En esa línea alentó

“No dejen avanzar el socialismo. No avalen la regulación. No avalen la idea de los fallos del mercado. No permitan el avance de la agenda asesina. No se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social”.

“No entreguen su libertad. Pelen por su libertad. Si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria”. remató contundente

El titular del Poder Ejecutivo Milei habló en el foro que reúne al sector más conservador de los Estados Unidos, pero no se reunió formalmente con Trump. Sin embargo, el ex mandatario del país del norte le dedicó unas palabras al presidente argentino durante su intervención.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/1761496599040069725&partner=&hide_thread=false Make Argentina great again. pic.twitter.com/MEFzP84RIW — Manuel Adorni (@madorni) February 24, 2024

Qué dijo Donald Trump

"Es uno de los pocos que puede hacer grande a la Argentina otra vez", afirmó el expresidente al referirse a Milei, quien estaba presente en el auditorio.

“Quiero agradecer al presidente de la Argentina, que tuvo mucha publicidad. Es un gran señor, es MAGA, (Make Argentina Great Again) Puede hacerlo bien. Javier Milei. Gracias Milei, muchas gracias, es un gran honor tenerte aquí”, sostuvo el ex mandatario norteamericano.

Milei le devolvió el gesto con un sentido abrazo al encontrarse con él en un detrás de escena de la convención y una expresión que se resume en. "Estoy muy feliz, sos muy generoso conmigo", agregó el libertario en un video que compartió en redes sociales el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Esta semana, Milei ya había tenido un gesto hacia los republicanos, al recibir al senador Marco Rubio, quien suena como posible candidato a vicepresidente de Donald Trump para las elecciones de este año.

Sobre el cierre el presidente argentino expresó

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Santiago_Oria/status/1761523328815128912&partner=&hide_thread=false QUE MOMENTO PARA ESTAR VIVO pic.twitter.com/K1PnM2oSsf — Santiago Oría (@Santiago_Oria) February 24, 2024

