Vientos de guerra total entre Israel, USA, Irán, Hezbollah y ...

Varias embajadas israelíes ya han sido cerradas después del 07/10/2023 -cuando Hamas atacó el sur de Israel- tal como la de Jordania.

Pánico en Israel:



La población hace acopio de víveres y agua aterrorizada ante la posibilidad de que estalle la guerra con Irán.

La psicosis desatada recuerda a la histeria pandémica: el papel higiénico escasea en todo el país. pic.twitter.com/p1IKsALKfI — Quasi-ModoⒶ (@QuasiDixit) April 5, 2024

Irán

El viernes 05/04 Irán conmemoró el Día de Al-Quds con manifestaciones en todo el país. El Día de Al-Quds es un evento anual establecido por el ayatolá Ruhollah Musavi Jomeiní en 1979, para la expresión de solidaridad con el pueblo palestino y de oposición al sionismo y al control israelí de Jerusalén . El día se celebra en el último viernes del mes de Ramadán.

El comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI o IRGC), Hossein Salami, prometió represalias después de los ataques israelíes al consulado de Irán en Siria:

"Advertimos que ninguna acción de ningún enemigo en relación con nuestro santo establecimiento [la República Islámica] quedará sin respuesta".

“Los sionistas y sus partidarios estadounidenses creen que cuanto más maten a musulmanes, los asedien y desplacen, mejores serán sus vidas, pero la realidad es exactamente lo contrario”.

La TV estatal mostró a altos funcionarios gubernamentales, judiciales y militares, incluidos el presidente Ebrahim Raisi; y el líder de la Fuerza Quds, Esmail Qaani, caminando entre los manifestantes en Teherán.

Los ataques aéreos israelíes al consulado de Irán en Damasco sin duda resultaron un acto no permitido por los convenios de sedes diplomáticas, y también un acto de soberbia de Israel porque fue un mensaje de aparente 'superioridad' sobre Irán, mataron a 13 personas, incluidos 7 miembros del IRGC, entre ellos 2 generales que dirigían la Fuerza Quds del Cuerpo en Siria y el Líbano.

Mohammed Reza Zahedi , comandante de la Guardia Revolucionaria de élite de Irán (CGRI), y

, comandante de la Guardia Revolucionaria de élite de Irán (CGRI), y Mohammad Hadi Haji Rahimi.

Estados Unidos ha recibido información de inteligencia de que Irán está planeando un ataque de represalia que incluiría un enjambre de drones Shaheed y misiles de crucero. Es probable que el ataque se produzca entre ahora y el final del Ramadán la próxima semana - CBS pic.twitter.com/LRKDVOj9LI — The Political Room (@Political_Room) April 5, 2024

ISRAEL - #ULTIMAHORA

EXPLOSIÓN DE COCHE BOMBA EN ISRAEL



Están llegando videos y informaciones sobre la explosión de un coche bomba en la intersección de Dove Haz en el asentamiento de Bat Yam, Israel.

No tenemos mas detalles por el momento ya que aun estan…



pic.twitter.com/46FwoQXNob — _Mystery_ (@mysteryorigin) April 5, 2024

En Washington DC

"USA no participó en el ataque y no lo sabíamos de antemano", dijo a CNN un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

Según el Departamento de Estado, “un ataque a una embajada se considera un ataque al país que representa”.

La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que la evaluación de USA fue que Israel había llevado a cabo el ataque aéreo: “Es nuestra evaluación, y también es nuestra evaluación de que había un puñado de altos líderes del IRGC en ese lugar. No puedo confirmar esas identidades, pero esa es nuestra evaluación inicial en este momento”.

El tema fue abordado en la llamada telefónica del presidente Joe Biden con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el jueves 04/04.

Colombia pide intervenir en la demanda de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por genocidio en Gaza. pic.twitter.com/Nqs2t1H1Vi — Palestina Hoy (@HoyPalestina) April 5, 2024

Líbano

Hassan Nasrallah, líder del movimiento libanés Hezbollah, aliado de Irán, dijo:

"Los iraníes están planificando y tomándose su tiempo. No los apresures a responder. Estén seguros de que la respuesta de Irán al ataque a su consulado de Damasco es inevitable".

Nasrallah apareció en una pantalla gigante en un gran evento organizado por Hezbollah para sus seguidores en los suburbios del sur de Beirut.

Nasrallah dijo que los israelíes “están alerta y temerosos de la respuesta iraní, y esto es parte de la batalla: agotar al enemigo moral y materialmente. Pero cada uno debe prepararse, arreglar sus asuntos y tomar precauciones”.

Nasrallah dijo que la “tontería” del Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu al atacar el consulado en Damasco “abrirá una gran puerta para resolver esta batalla”.

Y que “los combatientes de la resistencia en la frontera y en el frente están listos para cualquier reacción. Sólo necesitamos una llamada. Si se decide disparar 100 misiles contra el Golán, los combatientes llevarán a cabo la operación en pocos minutos”.

También afirmó que “el frente del Líbano no se detendrá, ya que está completamente vinculado al frente de Gaza, y cuando se detiene en Gaza, se detiene en el sur del Líbano”.

Nasrallah dijo que asumía que Netanyahu estaba extendiendo la guerra para prolongar su mandato.

Algo más: "Irán no ha negociado ni negociará sobre casos regionales con la parte estadounidense, y cuando quiera negociar, Irán será parte de una formación pública".

Hezbollah anunció que atacó “un despliegue de soldados enemigos en las cercanías del sitio de Al-Manara con proyectiles de artillería y lo impactó directamente”.

También atacó “el sitio de Hadab Yaron con fuego de artillería” y “equipo de espionaje en el cuartel israelí de Zarit con las armas apropiadas”.

El Canal 12 israelí informó sobre “el lanzamiento de 3 misiles desde el Líbano hacia la zona de Baram en Galilea Occidental”.

Después de la medianoche del jueves 04/04, Hezbollah afirmó haber utilizado un misil guiado para atacar “un vehículo militar en la puerta del sitio israelí de Metula”, dejando a su tripulación muerta y herida.

Pero los bombardeos de artillería israelíes y las incursiones en aldeas y ciudades fronterizas libanesas también causaron varias víctimas.

Hezbolá ve inevitable respuesta de #Iran al ataque de consulado



El ataque al consulado de Irán en #Siria se produjo el 1 de abril, en el que murieron siete Guardianes de la Revolución. (mg)

Lea el artículo completo haciendo clic en la imagen.



https://t.co/WELMKDXPIv — DW Español (@dw_espanol) April 5, 2024

En la ONU

El grupo de países árabes en la ONU pidió al Consejo de Seguridad que invoque el Capítulo 7 de la Carta de la ONU para obligar a Israel a implementar un alto el fuego inmediato en Gaza durante el resto del Ramadán y permitir que los trabajadores humanitarios distribuyan libremente ayudar y prevenir una hambruna que se avecina en el territorio.

El Consejo adoptó recientemente una resolución pidiendo un alto el fuego durante el mes sagrado musulmán. Esto siguió a 2 resoluciones separadas que exigían que las autoridades israelíes levantaran las restricciones a los trabajadores humanitarios y permitieran la entrega de ayuda a la población hambrienta del enclave en la escala necesaria para abordar la creciente crisis allí.

El Capítulo 7 de la Carta de la ONU otorga al Consejo de Seguridad el poder de ordenar acciones militares y medidas no militares, como sanciones, para garantizar que sus resoluciones se implementen y para “restaurar la paz y la seguridad internacionales”.

Secretario Blinken: En estos momentos, no hay mayor prioridad en Gaza que proteger a los civiles, aumentar la asistencia humanitaria y garantizar la seguridad de quienes la proporcionan. Israel debe estar a la altura de este momento.https://t.co/c5atCizrcB — USA en Español (@USAenEspanol) April 5, 2024

Abdulaziz Al-Wasil, representante permanente de Arabia Saudita ante las Naciones Unidas y presidente del Grupo Árabe durante el mes de abril, dijo: “El Grupo Árabe pide a este Consejo que adopte una resolución, en virtud del Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, garantizar que Israel, la potencia ocupante, respete un alto el fuego, y dar acceso a la ayuda humanitaria y poner fin a la malvada agresión contra el pueblo palestino y brindarle protección”.

Sus comentarios se produjeron durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, convocada por Argelia con el apoyo de Guyana, Suiza y Eslovenia, para discutir

el riesgo de hambruna en Gaza y

y los ataques de las fuerzas israelíes a los trabajadores de ayuda humanitaria.

Al-Wasil : “Esta masacre es una prueba más condenatoria del genocidio que el gobierno ocupante israelí está llevando a cabo en sus operaciones militares en Gaza”.

El jefe de Save the Children, Janti Soeripto, dijo al consejo: “Si me sentara aquí y leyera el nombre y la edad de cada niño israelí y palestino que murió a partir del 7 de octubre, me llevaría más de 18 horas”.

Dijo que 14.000 niños han sido asesinados en los últimos seis meses de guerra y miles más están desaparecidos, dados por muertos y enterrados bajo los escombros.

Y que 350.000 niños menores de cinco años corren el riesgo de morir de hambre y añadió: “El mundo está frente al cañón de una hambruna provocada por el hombre. Preocupa especialmente el hambre en el norte, donde la gente ahora ha recurrido a comer alimentos para animales u hojas de árboles”.