USA sin nuevos fondos para Ucrania y Putin sonríe

En el momento en que se agote por completo los actuales US$ 1.600 millones de fondos para reponer reservas para Kiev, los territorios recuperados y las condiciones en el campo de batalla podrían perecer ante la gigantesca infraestructura militar de Rusia, que incluso tiene bases militares en África-Medio Oriente- Europa del Este.

image.png

“Tenemos fondos para apoyar las necesidades de Ucrania por un tiempo más, pero el Congreso debe actuar", declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby. "El apoyo a Kiev también fortalece nuestra seguridad nacional", subrayó el funcionario de la Casa Blanca.

Es más, según funcionarios europeos la OTAN podrían estar en peligro si no se apoya a Ucrania a detener “el avance de la invasión rusa”.

Es que aunque los congresistas de USA sepan a viva voz que ‘ganar la guerra contra Putin’ cuesta dinero, han tomado tal decisión por el gran déficit fiscal que supuso financiar a la artillería/drones/municiones ucranianas —que rondó en diciembre los 45.000 millones de dólares—

image.png

El ala republicana afín a Donald Trump reiteradas veces ha criticado la ayuda económica a Ucrania, alegando que ese dinero podría utilizarse para cuestiones locales como la lucha contra la epidemia del fentanilo o para el control del flujo migratorio desde México.

“Gastar 40.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania —más de tres veces lo que toda Europa ha gastado de forma combinada— no está en el interés de América”, tuiteó el senador republicano Josh Hawley este año y además recalcó que:

Ignora las prioridades en casa [la frontera], permite a Europa gorronear, sabotea los importantes intereses en el extranjero y no viene con una supervisión significativa. Esto no es aislacionismo. Esto es nacionalismo. Se trata de priorizar la seguridad americana y los intereses americanos Ignora las prioridades en casa [la frontera], permite a Europa gorronear, sabotea los importantes intereses en el extranjero y no viene con una supervisión significativa. Esto no es aislacionismo. Esto es nacionalismo. Se trata de priorizar la seguridad americana y los intereses americanos

image.png El presidente estadounidense Joe Biden y el secretario de Defensa Lloyd Austin en una reunión de gabinete el lunes © Bloomberg

En ese sentido, según un análisis de CSIS la ayuda militar de USA a Ucrania promedia unos 2.700 millones de dólares al mes. Según el Financial Times, el gobierno de Biden otorgó a Ucrania por encima de US$ 43.900 millones en armas, sistemas de alto perfil (batería de defensa aérea Patriot y los tanques Abrams), 200 sistemas de disparo Howitzer de 155 mm, más de dos millones de rondas de 155 mm, y más de 300 millones de rondas de municiones/ granadas de armas pequeñas.

A pesar de la presiones de Biden/Casa Blanca y del secretario de Estado Antony Blinken, el presidente republicano de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy sacó a Ucrania de la mesa ante la presión de la parte de la bancada republicana.

Tal como reveló Urgente 24, la aprobación de la medida bipartidista en el Congreso que mantendría al gobierno de EE.UU. financiado hasta el 17 de noviembre con US$16.000 millones para catástrofes, pero dejó afuera los nuevos US$ 6.000 en ayuda a Ucrania: un duro revés para el presidente ucraniano que visitó hace un mes Washington.

