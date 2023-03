USA amplió su lista negra en Paraguay pero ¿tiene peso?

https://twitter.com/USAmbPY/status/1638927624771866624 "La corrupción agrava prácticamente todos los desafíos globales en los que tenemos que trabajar..." https://t.co/USbOPj9xOy — Marc Ostfield (él/he) (@USAmbPY) March 23, 2023

“Es una acción unilateral de USA para proteger las fronteras y los sistemas financieros al mantener a los funcionarios corruptos y las ganancias ilícitas fuera de USA”, sostuvo Ostfield.

Esto no impide que sancionados por USA sigan avanzando en la política paraguaya y participen del gobierno actual o próximo.

Entonces, Bogarín, Melgarejo y Ferreira tendrán prohibido ingresar al país estadounidense de por vida, así como también sus familiares directos. Aparentemente, esto es muy grave para alguna gente.

En total, ya son 9 funcionarios paraguayos apuntados por el Gobierno de USA.

https://twitter.com/delpynews/status/1639053893618343937 PARA-WHY |



De esta manera se retiró Jorge Bogarin del @ConsejoParaguay, entre hurras y cánticos de parte de seguidores.



Fue designado significativamente corrupto por EE. UU., y se retira como un "héroe", premiado con un permiso ante el @Jem_py. pic.twitter.com/EEY19aL2v0 — DELPY (@delpynews) March 23, 2023

En el documento se detalla que los familiares de Melgarejo alcanzados por las sanciones son su pareja, Michelle Halley Blanco; su hijastra Paola Michelle Páez Halley y su hijo menor de edad.

En el caso de Jorge Bogarín, su cónyuge Leticia González Orrego, y sus hijos menores de edad.

En el caso de Ferreira alcanza a un hijo menor de edad.

Según lo señalado por Ostfield en conferencia de prensa, Melgarejo fue declarado corrupto porque "malversó fondos" del Estado para beneficio personal durante su gestión, recordando el caso de la compra de tapabocas ddurante la pandemia del Covid-19.

Mientras que Jorge Bogarín y Vicente Ferreira interfirieron en procesos judiciales, afectando la "independencia e imparcialidad" del Poder Judicial.

Jorge Bogarín solicitó permiso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en su calidad de representante del Consejo de la Magistratura (CM) y pidió ser investigado.

"Solicito e insto la investigación del caso, no solo al Consejo, sino también ya hice lo propio ante la Fiscalía. Me comprometo a aclarar cualquier duda mía. Para que haya una libertad de investigación solicito mi permiso. Les ruego que me permitan conocer los hechos para poder defenderme", dijo Bogarín al pleno del Consejo.

El permiso se otorgó sin oposición y el posible reemplazo de Bogarín en su calidad de representante del CM ante el JEM se decidirá el lunes 27/03.

“Qué triste que todos estos corruptos estén en el Paraguay y no tengan ningún proceso”, expresó el presidenciable opositor Efraín Alegre.

La mujer de la terna

Paraguay sorprende por los casos de promoción de personas en situación irregular. Por ejemplo, la terna para elegir un nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia tiene 2 integrantes muy controversiales. Uno de ellos es la camarista María Teresa González de Daniel, esposa del presidente del Colegio de Abogados de Asunción.

La silla vacante fue ocupada por Antonio Fretes, ya jubilado pero también acusado de irregularidades.

María Teresa González, con una tesis sobre la violencia familiar y el feminicidio en Paraguay, obtuvo los votos para integrar la terna, en la ronda Nº 22 del Consejo de la Magistratura.

Los otros 2 integrantes son Gustavo Santander y Gustavo Ocampos. La terna será enviada a la Cámara de Senadores, que deberá elegir entre uno de ellos y posteriormente remitir al Ejecutivo para el acuerdo constitucional y confirmación.

En el caso de González de Daniel, acaba de recibir la 1ra. impugnación.

El autor del pedido es el abogado Federico Campos López Moreira, quien acusa a González de no corregir los actos de prevaricato de fiscales y jueces de garantías de la localidad Luque. El documento dice que la magistrada “a omitido” (sic) observar y analizar dichos actos.

La causa se relaciona al caso Ramón González Daher, condenado por usura, lavado de dinero y denuncias falsas. Según el abogado, la víctima de las supuestas denuncias falsas era Ramón Zubizarreta, quien presentó un incidente que podía haberlo liberado de la causa, pero que fue rechazado por González de Daniel.

------------------------------------------------

Escándalo en Rosario por Jesy Fux, orgía y rumor político

¿Quién le pone el cascabel a Alberto Fernández?

El ataque de furia de un exdiputado en un shopping

Cisne negro: Alberto Fernández no llega y suplica a Biden

Israel: Atornillado en su despacho, Netanyahu más fuerte que nunca

"Star Wars me arruinó la vida": Viejo actor vuelve a Disney

"Es enorme": Actor de Amazon Prime muestra el pene en serie