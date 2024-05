Uruguay: Senado trató sobre tablas un proyecto de Ley de Medios

Según Montevideo Portal, ocurrió una negociación de los autores del proyecto con Cabildo Abierto (que integra la coalición pero a veces no parece) sobre el proyecto de ley de Financiamiento de Partidos Políticos y los minutos gratis en televisión para cada uno de los partidos. El interés de CA fue asegurarse minutos para las elecciones de octubre.

Un agregado

Pese a que no hubo un acuerdo previo, los partidos de la coalición de gobierno presentaron un curioso texto aditivo al proyecto:

“Los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada".

"Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos."

"Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, parlamentario, jurídico, académico y electoral”.

“Quedan exceptuados de esta disposición los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República."

Frente Amplio

La senadora del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Industria del Senado, Silvia Nane, cuestionó al oficialismo.

“La única explicación que le veo a todo esto es que se vienen tiempos electorales y esa sensación en el aire de que la coalición no va a volver a gobernar se ve que está apurando el período de los mandados”, apuntó Nane.

De acuerdo con Nane, “esto no queda acá, porque no nace de un repollo la discusión. Esto ya ha venido con varios embates en las rendiciones de cuentas, en el Presupuesto, que han ido como tomando tajadas de eso que les es tan necesario, se ve, para la campaña electoral a modo de una cuenta”.

El senador del Partido Comunista, Oscar Andrade, fundamentó su posición contraria a que se trate el tema de manera “grave y urgente” por “abrumador sentido común”.

Óscar Andrade cuestionó que “la urgencia sobre tablas es para definir esto. Esperemos que haya algún informe que nos diga que es buena la extranjerización de los medios de comunicación y ese fundamento [esté] con claridad en el articulado, cuando la norma anterior permitía como máximo el 49% de las acciones. Seguramente quienes tienen urgencia en aprobar esto lo podrán explicar, pero se eligió el peor camino”.

El legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Alejandro Sánchez, señaló que se “está aplastando a las minorías”.

Luego él agregó:

“La coalición de gobierno tiene todo el derecho a avanzar en un proyecto de ley y tiene los votos para hacerlo. ¿Pero por qué hacerlo de esta manera oscurantista? Es una manera oscurantista. No se habló en la comisión de Industria, no se habló en la coordinación de partidos y se incluye ahora avasallando al Frente Amplio”.

Defensa

El senador 'blanco' (color del Partido Nacional, del presidente Lacalle Pou), Jorge Gandini, apuntó que el proyecto estaba en el Parlamento “casi desde que se inició el periodo parlamentario”, que en Diputados se “discutió mucho, fue y vino”, y que llegó al Senado ya al final del período.

“Una parte del Parlamento quiere que quede vigente la ley anterior y otra parte quiere que se cambie. Quienes quieren que quede la anterior, obviamente quieren que se discuta y se discuta y vengan unos y vengan otros, porque ya estamos sobre la hora y va a perderse la oportunidad de cambiarla y nosotros queremos cambiarla”, indicó Gandini.

Él también dijo que, a diferencia de lo sucedido en la Cámara Baja, ahora hay acuerdo entre los socios.

“Hoy es prácticamente la última sesión antes de la interna; yo no sé si en junio vamos a tener sesiones y si las tenemos, capaz que no tenemos quórum, porque es lo que está pasando en algunas comisiones. Hoy hay que votarla, si no se vota hoy quedará para antes de la elección y mejor estas leyes aprobarlas antes de que se contaminen con todo el proceso electoral en el que se disputa un nuevo gobierno”, afirmó.

La senadora Graciela Bianchi, quien llevó adelante las negociaciones por el Partido Nacional, se preguntó: “Esto se trató en la Cámara de Diputados. Se le hacen algunas modificaciones muy pequeñas de redacción, de problemas jurídicos que no estaban bien redactados en la Cámara de Diputados, y tiene que volver a esa cámara. Otro punto, acá la sociedad civil no viene a votar, esta es una democracia representativa y acá están los representantes”.

