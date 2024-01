Un texto que entusiasma a Javier Milei (VLLC)

“Ya sea que se proclamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, democristianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas, no hay grandes diferencias. Todos dicen que el Estado debe controlar todos los aspectos de la vida de los individuos”, dijo el Presidente libertario de Argentina a la atenta multitud la semana pasada.

Los ejecutivos corporativos intercambiaron miradas divertidas. Hubo risas esporádicas. Fue sólo una entre muchas líneas sorprendentes del discurso de 20 minutos de Milei en Davos: su primer viaje al extranjero desde su elección en noviembre. Advirtió que los participantes del FEM, a quienes el profesor de economía calificó de “héroes” del mundo capitalista, habían sido “cooptados” por neomarxistas, feministas radicales y activistas climáticos.

El discurso provocó un gran aplauso. Al pasar junto a mí hacia la salida, un veterano del capital privado europeo confió estar "impresionado". Más tarde ese día, un administrador de fondos insistió en que debajo del barniz provocativo de Milei se escondían “algunas verdades”. A la élite de Davos le habían sermoneado sobre perder el rumbo y le había encantado.

FMI

No fue sólo la postura incondicionalmente proempresarial de Milei lo que tocó una fibra sensible. "La gente está intrigada porque logró ser elegido con una plataforma de austeridad, diciéndoles a los votantes que recortaría sus beneficios y subsidios estatales", dijo un asistente al FEM.

La cálida recepción hizo eco de los comentarios positivos del FMI, un gran acreedor de Argentina. La institución con sede en Washington acordó desembolsar fondos después de que la administración Milei intentara reducir el déficit y devaluara el peso. La nueva administración “ha actuado con audacia para corregir varios de los desajustes que existen en la economía”, dijo en Davos la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath.

El N°2 de JPMorgan, Daniel Pinto, argentino y habitual del WEF, también se mostró optimista. La administración de Milei estaba "abordando todos los aspectos correctos de la economía", dijo, esperando que las medidas pudieran poner "fin a 80 años de deterioro económico".

Algunos participantes compararon el apoyo de la élite empresarial con el de Wall Street a Donald Trump, provocado por la perspectiva de políticas de libre mercado. Pero de alguna manera Milei, a quien se vio blandiendo una motosierra durante su campaña para simbolizar su plan para reducir el estado, parecía un defensor de la desregulación más creíble debido a su formación académica, sugirió uno.

Neomarxistas

Otros especularon que algunos de los elogios podrían ser parte de un movimiento cínico por una parte de las privatizaciones planeadas por Milei de docenas de empresas estatales. "Me ha sorprendido lo positivos que son algunos banqueros sobre las 'teorías económicas' de Milei", dijo el economista jefe de Allianz, Ludovic Subran, después del discurso. "Me pregunto si no se trata de puros intereses creados: el olor de una gran ola de privatizaciones que se avecina y sus mandatos de banca de inversión". Otros especularon que algunos de los elogios podrían ser parte de un movimiento cínico por una parte de las privatizaciones planeadas por Milei de docenas de empresas estatales. "Me ha sorprendido lo positivos que son algunos banqueros sobre las 'teorías económicas' de Milei", dijo el economista jefe de Allianz, Ludovic Subran, después del discurso. "Me pregunto si no se trata de puros intereses creados: el olor de una gran ola de privatizaciones que se avecina y sus mandatos de banca de inversión".

Pero, tal vez ingenuamente, muchos encontraron consuelo en la creencia de que las ideas más radicales de Milei serían atenuadas por un equipo adulto a su alrededor. Una reunión privada entre los directores ejecutivos y la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, causó una buena impresión, según un ejecutivo presente. "Parecían ser profesionales", dijo.

Efectivamente, de regreso desde los Alpes suizos, el Presidente argentino se vio obligado a hacer concesiones en su amplio proyecto de reforma que actualmente se debate en el Congreso, en el que el partido de Milei tiene una minoría de escaños. La privatización de la petrolera estatal YPF ya no figura en él, una señal de que el político libertario podría tener que llegar a un compromiso con las fuerzas neomarxistas que tan rápidamente denunció en Davos."

