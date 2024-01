Milei grande, Milei chico

dictamen de mayoria.pdf

El Gobierno bajó el capítulo fiscal dado que las negociaciones para aprobar el proyecto -esas que Milei dice que no existen- habían quedado en un punto muerto por la reticencia de los dialoguistas, imprescindibles en todo momento, frente al capítulo fiscal. Confirmaron esa postura tras reuniones ahora en el despacho de Martín Menem con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. En paralelo, Milei escalaba la tensión con los gobernadores. Le adjudican al Presidente -y no se desmintió- haber dicho durante una reunión que iba a desfinanciar a las provincias como respuesta al rechazo de sus mandatarios a subir las retenciones (antes había sido Caputo el que aplicó la extorsión cuando amenazó con recortes de partidas si la ley no salía). “Las voy a dejar sin un peso” fue el textual por cuya filtración en la Casa Rosada responsabilizaron a Guillermo Ferraro, lo que se difundió informalmente el jueves por la noche como motivo de su desplazamiento. El comunicado oficial que se conoció recién este sábado (el viernes no hubo conferencia de prensa de Manuel Adorni) sostiene que Ferraro “renunciará en los próximos días” por “motivos personales”, por lo que no reconoce el argumento que circuló en un primer momento, que había sido él el que filtró de forma “maliciosa” el textual adjudicado a Milei; ni mucho menos otro que tomó más peso con el correr de las horas: que Ferraro mantenía diferencias con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, interna que el Presidente saldó a favor del exgerente de Corporación América.