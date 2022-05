Ucrania: Tribunal condena a cadena perpetua a soldado ruso

Shishimarin dijo en su testimonio ante los jueces que en un comienzo se negó a disparar, pero que se lo ordenaron y que fue amenazado por otro soldado si no lo hacía, señala la agencia AnsaLatina.

Su abogado dijo que Shishimarin"no es culpable", ya que “ cumplía órdenes de un superior”:

"Teniendo en cuenta todas las pruebas y testimonios, creo que (Vadim) Shishimarin no es culpable del crimen del cual es acusado. Pido que absuelvan a mi cliente", dijo Viktor Ovsianykov.

"Lo siento realmente", afirmó por su parte el soldado, durante el juicio. "Lamento lo que hice", añadió. "Estaba nervioso en esa situación. No quería matar", dijo, y reiteró: "Quiero disculparme por lo que hice".

El abogado aseguró que su cliente no quería ejecutar la orden de disparar, aduciendo que en un primer momento no había obedecido. La defensa también subrayó que se había entregado voluntariamente a las fuerzas ucranianas y que no negaba los hechos.

Asimismo, el abogado afirmó que el soldado solo intentaba salvar la vida, explica el diario Clarín, y descargó la responsabilidad de lo que hizo en sus superiores.

El abogado argumentó que Shishimarin cumplió una orden de alguien de un rango superior y que no podía saber si esa orden era criminal o no, "al igual que cualquier otra persona en esa situación no lo sabría".

Ovsyannikov dijo que los soldados rusos creían erróneamente que el civil podía informar al ejército ucraniano sobre su paradero. Agregó que Shishimarin no tuvo la intención de cometer un delito y sintió que había una amenaza para su vida.

En respuesta, el fiscal dijo que Shishimarin podría haber evitado matar a un civil; que en lugar de disparar tres o cuatro rondas, podría haber tomado el teléfono del hombre o haber disparado solo un tiro para asustarlo.

La acusación rechazó los argumentos y pidió la cadena perpetua. "Él ejecutaba una orden criminal y era muy consciente de ello", lanzó uno de los fiscales.

El Kremlin no comentó inmediatamente el veredicto. Anteriormente había dicho que no tiene información sobre el juicio y que la ausencia de una misión diplomática en Ucrania limita su capacidad de prestar asistencia.

"No tenemos hasta el momento ninguna información. Y las posibilidades de ayudar (al acusado) son muy limitadas en ausencia de representación diplomática", había dicho días atrás el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, que tildó las acusaciones de crímenes de guerra contra su ejército de "falsas o montajes".