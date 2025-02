Trump y un plan para Ucrania: habló con Putin y dice que el ruso "quiere que deje de morir gente"

Agregó que la guerra de tres años "nunca habría sucedido" si él hubiera sido reelecto en 2020.

"Siempre tuve una buena relación con Putin", dijo, a diferencia de su predecesor.

"Biden fue una vergüenza para nuestra nación. Una vergüenza total".

Dirigiéndose al asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, señaló:

Pongamos en marcha estas reuniones. Quieren conocerse. Todos los días muere gente. Jóvenes y guapos soldados están siendo asesinados. Jóvenes, como mis hijos. A ambos lados. Por todo el campo de batalla. Pongamos en marcha estas reuniones. Quieren conocerse. Todos los días muere gente. Jóvenes y guapos soldados están siendo asesinados. Jóvenes, como mis hijos. A ambos lados. Por todo el campo de batalla.

image.png Trump habló de 2 millones de muertos por la Guerra de Ucrania, una cifra que sorprendió a casi todos

Pudo conocerse que el vicepresidente J D Vance se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Conferencia de Seguridad de Múnich la próxima semana.

Trump ha dicho que quiere llegar a un acuerdo de 500 millones de dólares con el primer mandatario ucraniano para acceder a minerales de tierras raras y gas en Ucrania a cambio de garantías de seguridad en cualquier posible acuerdo de paz.

image.png Volodimir Zelensky, Donald Trump y J D Vance

Grave amenaza contra Irán

Trump le dijo también a The New York Post:

Me gustaría que se llegara a un acuerdo con Irán sobre lo no nuclear. Preferiría eso a bombardearlos hasta el infierno. No quieren morir. Nadie quiere morir. Si llegáramos al acuerdo, Israel no los bombardearía. Me gustaría que se llegara a un acuerdo con Irán sobre lo no nuclear. Preferiría eso a bombardearlos hasta el infierno. No quieren morir. Nadie quiere morir. Si llegáramos al acuerdo, Israel no los bombardearía.

Pero no reveló detalles de posibles negociaciones con Irán: "En cierto modo, no me gusta decirles lo que les voy a decir. Ya sabes, no es agradable. Les diría que haría un trato".