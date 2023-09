Tren bunker de Kim Jong-Un hacia Rusia: Blindaje y lujo

La velocidad de este tren es algo lenta debido a su protección blindada, de 70 kilómetros por hora. La distancia que podría hacer el líder norcoreano en una hora y media de vuelo, prefiere hacerla en 20 horas, siguiendo la tradición ferroviaria de la dinastía familiar a la que le aterraban los vuelos.

image.png

El padre de Kim, Kim Jong-il, realizó una docena de viajes al extranjero vía tren durante sus 17 años de gobierno, casi todos a China, ya que le aterrorizaban que lo alcanzara un misil en el cielo, siendo su temor no tan descabellado si analizamos la reciente muerte del jefe de Wagner.

“Es el tren especial a prueba de balas que Kim –y su padre y su abuelo, que gobernaron Corea del Norte antes que él– han utilizado para visitar China, Rusia o la ex Unión Soviética. Se decía que los familiares no confiaban en poder realizar un viaje de larga distancia seguro utilizando uno de los viejos aviones de pasajeros de la era soviética de la decrépita flota de su país”, asegura El Times.

Tras el poderío nuclear exhibido por Kim Jong-un, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y una comitiva china a fines de julio en Pyongyang para conmemorar los 70 años del armisticio de la guerra de Corea y para fortalecer lazos regionales en su común enemistad con Estado Unidos, el líder norcoreano y su homólogo uso Vladimir Putin mantendrán un encuentro 2 meses después.

Así lo confirmaron dos altos funcionarios de la Casa Blanca según The Washington Post, en línea con New York Times, el primero en instalar la historia.

Este martes 5 de septiembre, ambos diarios conjeturaron que Jong-un planea visitar a Vladimir Putin a finales de este mes, probablemente en la ciudad portuaria rusa de Vladivostok, para discutir posibles acuerdos de armas para reforzar la fuerza de combate de Rusia en Ucrania. Kim Jong-un, que no suele salir de su país, se reunió con Putin en Vladivostok en 2019.

Por su parte, el Kremlin eludió la supuesta celebración de una reunión entre Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un. "No, no podemos, no tenemos nada que decir sobre este tema", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

image.png

Según las autoridades norteamericanas, la reunión se centrará en entrega de armas, proyectiles de artillería, y misiles anti tanques norcoreanos que el ejército ruso usaría en la guerra de Ucrania. A cambio el “líder supremo” buscaría ayuda alimentaria y tecnología en satélites y submarinos nuclear.

“Pyongyang está sufriendo por la escasez de divisas” dijo el segundo funcionario de la administración, "y están buscando formas de reforzar sus divisas y otros ingresos", según Washington Post.

Esto significaría la confirmación de un estrechamiento de las relaciones entre Rusia y Corea del Norte, evidenciada en la reunión en Pyongyang donde el norcoreano demostró poderosa capacidad nuclear -misiles balísticos, drones e innovaciones militares- como una especie de réplica de sus característicos desfiles militares antiimperialistas.

La visita de Rusia, por cierto la mayor potencia nuclear del mundo, a aquella exposición norcoreana, fue una señal de aprobación a la modernización atómica de Corea del Norte. Incluso fue la primera visita de un ministro de defensa ruso a Corea del Norte desde la caída de la Unión Soviética.

Acuerdo armamentístico

Supuestamente Corea del Norte ha respaldado al Kremlin en términos de armas desde el inicio de la guerra, aunque ambos han negado haber realizado transacciones de ese tipo apoyándose en los inexistentes registros oficiales.

En cambio, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó que Corea del Norte entregó cohetes y misiles de infantería a Rusia para uso de los mercenarios del Grupo Wagner el año pasado y “continúa considerando brindar apoyo militar a las operaciones militares de Rusia contra Ucrania” en medio de la crisis armamentística en el ejército ruso.

"Bajo estos posibles acuerdos, Rusia recibiría cantidades significativas y múltiples tipos de municiones" de Corea del Norte, "que el ejército ruso usaría en Ucrania", dijo Kirby. "Estos posibles acuerdos también podrían incluir el suministro de materias primas que ayudarían a la base industrial de defensa de Rusia. Cualquier acuerdo de este tipo violaría las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU".

image.png

Es que Rusia como miembro de la ONU, sigue formalmente comprometida con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prohíben los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte.

Desde el inicio de la contienda, Corea del Norte ha correspondido con su apoyo público a Moscú. Fue uno de los únicos países en reconocer la independencia de las regiones ucranianas reclamadas por Rusia, y expresó su apoyo a la anexión rusa de partes de Ucrania.

Días atrás, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu confirmó que Moscú está estudiando la posibilidad de realizar maniobras militares conjuntas con Corea del Norte.

“Por qué no, son nuestros vecinos. Hay un viejo refrán ruso que dice: uno no elige a sus vecinos y es mejor vivir con ellos en paz y armonía”, declaró a la agencia Interfax.

USA teme un revival de la coalición ruso-china-norcoreana que existió originalmente a fines de la década de 1940 y 1950, pero ahora con el gigante asiático como sede dominante

Bajo el slogan de un mundo multipolar, China, Corea del Norte y Rusia están hartos de la presencia de USA en el Indo-Pacífico, para salvaguardar la “paz y seguridad” en defensa del orden liberal internacional. El tridente oriental busca y encuentra varios puntos de alianza y de cooperación contra su enemigo común.

Más contenido de Urgente24

Telefe complicado: Marley no convence y El Trece aprovecha

Elevan a $1 millón el salario gravado por Ganancias

Escándalo sexual: Imputan al ex asesor de Alberto Fernández

Caso Walter Bento: ¿Qué le pasa al fiscal Dante Vega?

Ovnis vs. Armada: La polémica que sacude a Bahía Blanca