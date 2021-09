Texas: Entró en vigor la ley antiaborto más extrema de USA

La normativa prohíbe los abortos después de 6 semanas de embarazo, tan pronto como "se detecte actividad cardíaca". El problema es que este plazo es mucho antes de que las mujeres sepan siquiera que están embarazadas. Esto entra en conflicto con los precedentes del Tribunal Supremo, que prohíbe a los estados no permitir el procedimiento antes de que el feto sea viable, es decir, capaz de vivir fuera del vientre de la madre, explica el diario estadounidense The Wall Street Journal (The WSJ).