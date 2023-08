Aproximadamente a las 4:00 am hora de Moscú, el régimen de Kiev lanzó otro ataque terrorista utilizando un vehículo aéreo no tripulado contra objetos ubicados en Moscú y la región de Moscú Aproximadamente a las 4:00 am hora de Moscú, el régimen de Kiev lanzó otro ataque terrorista utilizando un vehículo aéreo no tripulado contra objetos ubicados en Moscú y la región de Moscú