Tensión con Moscú: Gran despliegue OTAN, despejan embajadas

Las tensiones en Ucrania han aumentado durante meses después de que el Kremlin concentrara unas 100.000 tropas cerca de la frontera ucraniana, una dramática acumulación que Occidente considera una preparación para la guerra con el fin de evitar que Ucrania se una a la alianza de seguridad de la OTAN, explica el diario La Vanguardia.

El despliegue de la OTAN

Los países de la alianza transatlántica "están poniendo fuerzas en estado de alerta y enviando barcos y aviones de combate adicionales a los despliegues de la OTAN en Europa del Este, reforzando la disuasión y la defensa", apuntó la OTAN en un comunicado. "La OTAN continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger y defender a todos los aliados, incluso reforzando la parte oriental de la alianza", señaló en la nota el jefe del bloque militar, Jens Stoltenberg. La OTAN destacó que España "está enviando barcos para unirse a las fuerzas navales de la OTAN y está considerando enviar aviones de combate a Bulgaria", entre otras iniciativas.

"Dinamarca enviará una fragata al Mar Báltico y desplegará cuatro aviones de combate F-16 en Lituania en apoyo de la misión de vigilancia aérea de la OTAN en la región", apuntó la alianza militar.

Igualmente, señaló que Francia "ha expresado su disposición a enviar tropas a Rumania bajo el mando de la OTAN".

En tanto, los Países Bajos enviarán "dos aviones de combate F-35 a Bulgaria a partir de abril para apoyar las actividades de vigilancia aérea de la OTAN en la región, y pondrán un barco y unidades terrestres en espera para la Fuerza de Respuesta de la OTAN".

El principal aliado, Estados Unidos "también ha dejado claro que se plantea aumentar su presencia militar en la zona este de la alianza", destacó Stoltenberg.

USA manda armas

Este fin de semana, ha llegado a Kiev la primera entrega del armamento estadounidense. El envío incluye más de 90 toneladas en armas y municiones para los soldados en primera línea, según ha informado la embajada de Estados Unidos en la capital ucraniana.

Qué dice Rusia

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha expresado su preocupación por la acumulación de fuerzas ucranianas en la línea de contacto de Donbás, lo que indicaría según él, que Kiev se está preparando para la ofensiva.

"La amenaza ahora es mayor que antes", dijo Peskov.

Desde el comienzo de este conflicto, Rusia sostiene que es Ucrania la que la está amenazando, algo que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, consideró una manipulación de la información.

Días atrás, Washington aseguró tener información de que Moscú tiene preparado a un grupo de agentes para ejecutar una operación de "bandera falsa" en el este de Ucrania, en un intento por crear un pretexto para una invasión.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, indicó el pasado viernes que su país no ha amenazado nunca al pueblo ucraniano. "Me gustaría recordar una vez más a quienes analizan nuestra postura que Rusia no ha amenazado nunca, en ningún lugar, ni una sola vez al pueblo ucraniano", reiteró.

Se referirá a amenazas verbales concretas, porque la realidad es que la acumulación de tropas en la frontera podría leerse como una amenaza en sí misma.