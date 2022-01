Dividida la OTAN, Biden envía armas a Ucrania y Macron frena

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió ayer (19/01) en la Eurocámara entablar un "diálogo franco y exigente" con Rusia como la mejor receta para evitar una nueva guerra en Ucrania. Estados Unidos y la OTAN avisan de que el Kremlin está en condiciones de lanzar un ataque contra Ucrania "en cualquier momento".

Y se diferenció de la OTAN en la idea de que la UE debería contar con sus propias estrategias de defensa por fuera del bloque transatlántico, en un discurso ante el pleno para presentar las prioridades de la presidencia francesa de la UE:

La seguridad de nuestro continente necesita un rearmamento estratégico de nuestra Europa como potencia de paz y equilibrio, en particular en el diálogo con Rusia. Este diálogo lo defiendo desde hace varios años. No es una opción, porque tanto nuestra geografía como nuestra historia son testarudas (...) Un diálogo franco, exigente, frente a la desestabilización y las injerencias y manipulaciones La seguridad de nuestro continente necesita un rearmamento estratégico de nuestra Europa como potencia de paz y equilibrio, en particular en el diálogo con Rusia. Este diálogo lo defiendo desde hace varios años. No es una opción, porque tanto nuestra geografía como nuestra historia son testarudas (...) Un diálogo franco, exigente, frente a la desestabilización y las injerencias y manipulaciones

En este diálogo, la UE debe defender los principios y las reglas del orden europeo que la propia Rusia suscribió hace 30 años. Unos principios que, según el presidente francés, pasan por "el rechazo al recurso a la fuerza, a la amenaza, a la coerción; la decisión libre de los Estados de participar en las organizaciones, en las alianzas de seguridad que escojan; la inviolabilidad de las fronteras; la integridad territorial de los Estados; y el rechazo de las esferas de influencia".

"Nosotros los europeos debemos defender estos principios y derechos inherentes a la soberanía de los Estados, nos corresponde a nosotros reafirmar su valor y sancionar eficazmente su violación. La soberanía es una libertad, está en el centro de nuestro proyecto europeo, es también una respuesta a la desestabilización en marcha en nuestro continente", insiste Macron.

rusia ucrania bielorrusia.jpg Esta captura de video publicado el 20 de enero de 2022 por el Ministerio de Defensa de Bielorrusia muestra vehículos de combate de infantería rusos a su llegada para los simulacros conjuntos en Bielorrusia. Bielorrusia dijo el 18 de enero de 2022 que las tropas rusas habían comenzado a llegar al país para los ejercicios militares anunciados en el contexto de las tensiones entre Occidente y Rusia por la vecina Ucrania. Folleto / MINISTERIO DE DEFENSA REPÚBLICA DE BIELORRUSIA / AFP

Según AFP, "Estados Unidos da su visto bueno a las peticiones de países bálticos de enviar armas de fabricación estadounidense a Ucrania, en un momento en que aumentan las amenazas de invasión rusa, declara una fuente oficial".

En este marco de fuertes diferencias USA vs. Alemania, se supo que ninguno de los dos lados principales de la coalición alemana está dispuesto a vender armas a Ucrania, diciendo que es una política alemana de larga data, basada en su experiencia de guerra, no inyectar armas en una zona de conflicto.

Los europeos luchan por estas horas para destrabar la situación. Ellos saben que no pueden quedarse sin gas justo ahora.