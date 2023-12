Tensión por Hezbollah: Israel 'a un paso' de invadir Líbano

Ese cruel día, mientras Hamas masacraba civiles y tomaba rehenes como moneda de cambio, el grupo chiita Hezbollah desde el Líbano lanzaba misiles a las colonias israelitas de las Granjas de Cheba, ubicadas en los Altos de Golan, zona que le disputa junto con Siria a Israel.

image.png Ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, tiene en la mira al Líbano por la Hezbollah.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desde el estallido del conflicto están realizando bombardeos específicos al sur del Líbano para exterminar a Hezbollah, tal como también lo hacen en zonas cercanas al aeropuerto de Alepo y Damasco -en Siria- en donde están enquistados los terroristas del ISIS.

En ese sentido, detrás de las milicias islámicas en el Líbano, en Gaza, en Siria e Irak está el régimen de Irán que contribuye desde hace una década a financiarlos con proyectiles no guiados Fajr-3 y Fajr-5, drones de largo alcance Ababil-2 y espías Yasir, como lo acreditan los videos en el canal de telegram del grupo yihadista. Además Teherán los ayudó económicamente y en la planificación de la masacre.

image.png Retratos de miembros de Hezbolá asesinados en el sur del Líbano se exhiben durante el funeral de un miembro del grupo militante respaldado por Irán © AFP

Tras el ataque del 7 de octubre, Hamás agradeció abiertamente a Teherán por financiarlos en municiones. “¡Agradecemos a Irán por proporcionarnos armas, dinero y otros equipos! ¡Nos dieron misiles para destruir a Israel!", declaró el portavoz de Hamas, Abu Obaidah.

Ahora bien, en las últimas semanas las autoridades de Líbano informaron de una docena de víctimas por los enfrentamientos al sur entre la Hezbollah y las FDI judías, incluidos la muerte de dos hermanos con ciudadanía libanesa-australiana. Este miércoles (27/12/23), la Hezbollah confirmó que bombardeó una base naval israelí cerca de Rosh HaNikra, pero Israel sostiene que interceptó seis de al menos 18 cohetes y dijo que no causó daños.

En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores Eli Cohen visitó el norte de Israel el miércoles y dijo que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, "debería entender que él es el siguiente en la fila".

Hamas, Hezbollah y la yihad islámica, involucrados en la masacre de Israel, estarían respaldados por países del Golfo 'pesos pesados' que quieren instaurar un califato y por otras potencias con intereses geopolíticos.

image.png Israel ¿acorralado?

Desde el fin de semana que Israel está desplegando ataques aéreos en la Franja de Gaza como contraofensiva por la masacre terrorista ‘sorpresiva’ que deslegitimó la lucha palestina por la tierra.

Con ‘mano de hierro’, el premier judío Benjamín Netanyahu despliega a sus tropas en Gaza para erradicar al terrorismo perverso de Hamás: hay que neutralizar focos y células terroristas más allá de enclave, porque amenaza la estabilidad del Estado judío y la región. Por ello este jueves Israel bombardeó dos aeropuertos de Siria, escondite del grupo extremista islámico ISIS.

Una fuente militar de alto rango de Siria confirma que ráfagas de misiles alcanzaron al aeropuerto de Damasco y el de Alepo. “La agresión israelí golpeó los aeropuertos de Damasco y Aleppo”, informó la televisión estatal, que aseveró que se “dañaron las pistas de aterrizaje de los dos aeropuertos que quedaron fuera de servicio”.

La fuerza aérea de Israel bombardeó los aeropuertos de Damasco y Alepo en Siria.



El día anterior Siria bombardeó el territorio fronterizo de los israelíes.

Esta nueva inestabilidad en Medio Oriente no sólo la activó el ataque de Hamás del fin de semana, sino también lo hicieron los disparos de misiles a Granjas Chebaa del grupo chiita Hezbollah -que opera en Líbano- en solidaridad con los el grupo palestino.

El ataque que tuvo lugar en Israel, en el norte por parte de Hamas, y en el sur por parte de Hezbollah, puede haber tenido una asistencia o una dirección por parte de la República Islámica de Irán. No hay ninguna duda de que detrás de Hezbollah está Irán. (Mariano Caucino, especialista en Relaciones Internacionales) El ataque que tuvo lugar en Israel, en el norte por parte de Hamas, y en el sur por parte de Hezbollah, puede haber tenido una asistencia o una dirección por parte de la República Islámica de Irán. No hay ninguna duda de que detrás de Hezbollah está Irán. (Mariano Caucino, especialista en Relaciones Internacionales)

A su vez, el llamamiento a “una guerra Santa” por parte de la Yihad Islámica (Cisjordania y Gaza) tras el ataque —para instaurar un gran califato musulmán— y la evidencia de que en las masacres a las kibutz transfronterizas estuvieron involucrados otros grupos terroristas, materializó los bombardeos israelitas al sur del Líbano y en Siria.

image.png

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), el teniente coronel Jonathan Conricus, comunicó luego que las tropas judías con refuerzos están presentes a lo largo de la frontera con el Líbano ante una potencialidad de un nuevo ataque terrorista como el de Hamas.

El rey de Jordania Abdalá II, se pronunció al respecto de la escalada de violencia y dijo este martes que la región no puede alcanzar una verdadera estabilidad sino se declara a Palestina como estado, con Jerusalén este como capital.

#URGENTE| GUERRA ISRAEL-GAZA: Según el Rey de Jordania, la región no puede alcanzar una verdadera seguridad y paz a menos que se establezca un Estado palestino, con Jerusalén Este como su capital.

El presidente de Rusia Vladimir Putin, por su parte, le echó la culpa a Estados Unidos, y pidió también “un Estado palestino soberano con Jerusalén Oriental como capital” tal como su par chino Xi Jinping que además reclamó por la paz.

La cuestión palestina está en el corazón de todos los que profesan el Islam, y la perciben como una manifestación de injusticia elevada a un grado impensable. Existen mecanismos de solución en la zona de conflicto, pero EEUU los pasó por alto en los últimos años y decidió regularlo todo por su cuenta La cuestión palestina está en el corazón de todos los que profesan el Islam, y la perciben como una manifestación de injusticia elevada a un grado impensable. Existen mecanismos de solución en la zona de conflicto, pero EEUU los pasó por alto en los últimos años y decidió regularlo todo por su cuenta

image.png

El líder del Kremlin además solicitó a ambos bandos que excluyan del conflicto a los niños y mujeres, como él intentó llevarlo a cabo en Ucrania cuando 'expropió' a chicos Ucranianos hacia su Federación, decisión que le causó una denuncia por crimenes de lesahumanidad en La Haya:

Si los hombres deciden luchar, que luchen. Dejen en paz a las mujeres y a los niños. Esto se aplica a ambas partes Si los hombres deciden luchar, que luchen. Dejen en paz a las mujeres y a los niños. Esto se aplica a ambas partes

Un aliado de Putin, el líder checheno Ramzan Kardyro, instó en estos días a "todos los musulmanes del mundo" a formar una coalición para detener 'la guerra' y aseguró que está dispuesto a dirigirse Gaza con sus tropas para garantizar la paz.

Antes del mundial 2022, siete países musulmanes del Golfo (Arabia Saudita, Egipto, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Libia) cortaron relaciones diplomáticas con Qatar porque lo acusaban de financiar directamente al terrorismo islámico. La monarquía saudita junto a éstos incluso prohibió el acceso de ese país a su espacio aéreo y marítimo para "proteger la seguridad nacional contra los peligros del terrorismo y el extremismo".

| LO ÚLTIMO: El líder checheno Ramzan Kadyrov apoya a Palestina y propuso crear una coalición y enviar combatientes chechenos como fuerzas de paz para restablecer el orden:

"Hago un llamamiento a los líderes de los países musulmanes: creen una coalición y llamen a…"



"Hago un llamamiento a los líderes de los países musulmanes: creen una coalición y llamen a… pic.twitter.com/0rk22bCe1g — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 9, 2023

Del otro lado, otro bloque de paises árabes han sido acusados de 'pro terrorismo': Líbano, Siria e Irán. Hace un tiempo, el expresidente del primero Michaul Aoun (quien renunció en el 2022) abiertamente lanzó que su ejército no es "suficientemente fuerte como para combatir a Israel" y por ello precisan "la necesidad de la existencia de Hezbollah".

Con respecto a Siria, tal como reveló U24, el mandatario Bashar Al Assad necesitaba recaudar fondos ante los bloqueos de USA y para financiar su guerra interna, por lo que habría empezado a traficar captagón (droga análoga al fentanilo) junto con la milicia aliada libanesa Hezbollah, según lo especula Bloomberg. Asimismo, el mandatario sirio y aliado de Putin reinició en el 2022 sus relaciones con Hamás, condonándolos de haber apoyado la agitación social para derrocarlo, y hace un mes visitó China para plasmar una "asociación estratégica".

Ahora bien, esta nueva masacre del terrorismo de Hamas, iniciada el fin de semana y concatenada con la violencia como 'poder' enquistada en Medio Oriente, no sólo se escindiría de la cuestión territorial que reclama Palestina -desde la creación del novato Estado Judío en el 48-, sino que quiebra la posible normalización de las relaciones bilaterales entre Arabia Saudita e Israel -que off the record ya estaban en diálogo-.

Irán es un país que mantiene un enfrentamiento permanente con Arabia Saudita y los países sunitas, que tienen a su vez una muy buena relación con el Estado de Israel. Esa es la relación con este ataque, que es el más grande de la historia del país (Mariano Caucino, especialista en R.I) Irán es un país que mantiene un enfrentamiento permanente con Arabia Saudita y los países sunitas, que tienen a su vez una muy buena relación con el Estado de Israel. Esa es la relación con este ataque, que es el más grande de la historia del país (Mariano Caucino, especialista en R.I)

Otra hipótesis salpicó a la figura de Vladimir Putin, quien cual ‘ajedrecista’, podría haber cooperado en el ataque de Hamas del fin de semana al ser aliado de Teherán (y de grupos armados del Medio Oriente como el ISIS), porque quiere ganar la contienda en Ucrania y contra la OTAN al crear un nuevo foco de conflicto que requiera 'fondos'.

Dicho de otro modo, como Estados Unidos es el principal proveedor de armamento y dinero para la supervivencia del frente ucraniano, con esta emboscada terrorista el gobierno de Biden debe ir al recate económico de Israel, por lo que el financiamiento a Ucrania quedaría en suspenso y como efecto domino perecería Kiev ante la armada rusa, como esbozó Urgente 24.

Por otro lado, detrás del Hamás estaría Irán que contribuye desde hace una década a financiar el frente terrorista armado con proyectiles no guiados Fajr-3 y Fajr-5, drones de largo alcance Ababil-2 y espías Yasir que pueden permanecer hasta 24 horas de vuelo a 6.000 metros, como lo acreditan los videos en el canal de telegram del grupo yihadista.

“¡Agradecemos a Irán por proporcionarnos armas, dinero y otros equipos! ¡Nos dieron misiles para destruir a Israel!", declaró en esos días el portavoz de Hamas, Abu Obaidah y entonces se corroboraron los rumores.

