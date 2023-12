Israel/Hamas/Rusia/Ucrania: 2 guerras que cambian la geopolítica

La tregua en noviembre de una semana durante la cual 105 civiles fueron liberados del cautiverio de Hamas en Gaza, incluidos 81 israelíes, 23 ciudadanos tailandeses y 1 filipino, a cambio de 210 prisioneros palestinos constituyó una excepción. Tras su expiración los combates recrudecieron tanto como las posturas intransigentes en ambos bandos.

image.png Gaza en ruinas sufrió la pérdida de 20.000 palestinos.

Tanto los israelíes como los palestinos tienen tanto resentimiento y bronca que son incapaces de reconocer el dolor ajeno. De ahí los incesantes ataques e injurias, y el choque de la violencia y crueldad entre ambos bandos que genera graves problemas en las cumbres mundiales. Por estas horas, el logro de una tregua sostenible es imposible dadas las circunstancias. El Consejo de Seguridad de la ONU aun no logró acuerdo para exigir un alto el fuego.

El gobierno israelí de extrema derecha elige ignorar que la masacre a niños palestinos profundizará el resentimiento contra los judíos y, por consiguiente, originará futuras guerras en manos de terroristas renovados. Los palestinos que apoyan a la única “resistencia” preparada, hacen lo propio respaldando a los terroristas de Hamas y aprobando sus atrocidades.

Tal como contó Urgente24, en ese contexto la paz, cooperación, inclusión, suenan ridículas. Hamas, desde su inicial ataque, sentó su objetivo político inflexible. Rehuir de la paz y “borrar del faz del mapa global a Israel”. Ahora Israel lo imita en su error. Tras las barbaridades sufridas rechaza cualquier pausa humanitaria duradera. “Pedir un alto el fuego es como poner una curita en una herida de bala".

Rusia Ucrania

Respecto a la Guerra del Este, para Kiev este año termina muy mal. Contraofensiva fallida en las ciudades de Zaporizhia y Donetsk tras no poder romper las líneas de defensa de Moscú -durante la que sufrió 125.000 bajas- ayuda financiera decreciente de occidente y tedio mundial hacia la guerra. El conflicto es de desgaste.

Ahora deberá refugiarse del duro invierno que se abalanza sobre todo el país. Temen ataques rusos a infraestructuras civiles clave y daños en el suministro de electricidad, calefacción y agua.

En contraposición, Rusia se fortalece. El propio Vladimir Putin contó la semana pasada que se reclutaron medio millón de voluntarios para las fuerzas armadas y que más de 600.000 soldados están desplegados en el campo de batalla. Afirmó que 486.000 personas ya fueron reclutadas por el ejército ruso bajo contrato este año. Asimismo avisó: “No habrá paz en Ucrania hasta que Rusia logre sus objetivos”.

image.png Ucrania sufrió graves daños en muchas ciudades.

Así las cosas, el clima mundial este año termina de la peor manera con la llegada del invierno en la guerra de Ucrania y recrudecimiento de los combates en Gaza. El año termina igual como empezó: sin paz.

Geopolítica cambiante

Ahora bien, las 2 guerras, además, profundizaron la animosidad entre las potencias. Un mundo inclinado a volver a dividirse en bloques rígidos y burocratizados. Una guerra buscó la voladura del proceso de acercamiento de Ucrania a Occidente (algo no querido por Rusia); la otra, la no normalización de relaciones entre Israel y los países árabes (algo no querido por Hamas).

Recordemos los eventos que propiciaron ambas guerras. Según el historiador israelí Yuyal Noah Harari, tras firmar tratado de paz con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, Israel estaba a punto de firmar otro con Arabia Saudita que habría mitigado, en parte, el resentimiento mutuo entre el estado judío y el mundo árabe y abierto de nuevo un camino hacia una relativa paz. Algo que suponía una amenaza existencial a Hamas. La revolución interna en Israel fragmentada por el populoso u desidia del gobierno favoreció también la filtración de los terroristas.

Por otra parte, uno de los motivos de la invasión de Rusia a Ucrania fue el coqueteo del ingreso de este último a la Alianza Atlántica militar. La expansión de la OTAN en los alrededores del Mar Báltico -lo demuestra la incorporación de Finlandia y la futura de Suecia-, a los ojos de Rusia, es un avance hostil de occidente y una medida que amenaza la seguridad estratégica nacional.

image.png Vladimir Putin aprovecha el último mes del año para hacer negocios con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

China, Rusia y el mundo árabe

Durante todo este año se pudo percibir una acercamiento de China y Rusia hacia el bloque diverso antieuropeo y anti usa: con los países africanos, sobre todo las excolonias europeas sometidas a golpes de militares nacionalistas antiimperialistas (Níger, Burkina Faso, etc), con países subdesarrollados y las grandes potencias arábigas, pese a sus acuerdos pragmáticos con Washington.

Pero, acaso la alianza más destacable, y tal vez peligrosa, es la de Corea del Norte con quienes establecieron (eso sugieren las fotos) acuerdos militares que incluye armamento nuclear.

El 27/07/23 el líder norcoreano Kim Jong-un se reunió con el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y una comitiva china en Pyongyang para conmemorar los 70 años del armisticio de la guerra de Corea y para fortalecer lazos regionales en su común enemistad con Estado Unidos. Allí los 3 representantes hostiles de USA exhibieron poderío nuclear.

image.png Kim Jong-un junto con el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y una comitiva china en Pyongyang.

Además, la noticia de la inclusión al BRICS de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto y Etiopía revolucionó la agenda internacional. Con la incorporación de ellos, BRICS se apodera de gran parte de Medio Oriente y Asia de vital importancia geoestratégica.

Con su expansión que pretende destronar al dólar en el mercado global, USA está perdiendo la influencia global que supo construir desde la segunda guerra mundial y explotó tras la guerra fría.

Moscú y Pekín defienden un orbe multipolar. Tanto Xi Jinping como Putin aseguraron que no les interesa el hegemonismo. Pero ambos, sobre todo el ruso apuntaron de lleno contra los países “mil millones de oro", es decir, los que pertenecen al sistema occidental que quieren “preservar el mundo unipolar". Si bien es verdad, al confirmar su evidente oposición hacia ellos, ¿no están aceptándose como un bloque rival?

image.png Peligro en el Báltico por la expansión de la OTAN, motivada por USA.

En ese sentido cabe preguntarse: ¿habrá un multipolarismo o las naciones subdesarrolladas estarán sometidas al dúo poderoso China-Rusia que tal vez juegue a ser lo que fue USA en su momento?

Si bien USA en reiteradas ocasiones ha pecado de moralista por presumir su defensa de la libertad y la democracia en todo el mundo mediante bloques geopolíticos exclusivos, ¿hasta que punto el BRICS será inclusivo y abierto? ¿Se involucrará también con países con normas medievales y autoritarias? Nos encaminamos a un mundo multipolar o geoeconomía liderada por China, Rusia y Estados Unidos en confrontación?

image.png Incertidumbre por la desdolarización mundial.

Israel, por su parte, deberá cuidar a su único amigo con poder USA, cada vez más distanciada de la postura populista y extremista del gobierno de Benjamin Netanyahu y más resuelta a levantar el veto en la ONU que impide la suspensión de hostilidades. Y Estados Unidos tendrá que intentar no seguir enfureciendo a los países musulmanes con su auxilio incondicional a Tel Aviv.

USA y China

Respecto a las dos potencias económicas, Estados Unidos y China, varios eventos de este año condujeron a la diplomacia al borde de la ruptura. La guerra comercial que incluye la disputa por los chips, la creciente desdolarización que ubica al yuan en un creciente estatus en el mercado global, la crisis por el Fentanilo y la amistad norteamericana con Taiwán constituyeron los frentes de batalla.

Si bien en noviembre Xi Jinping y Joe Biden se reunieron para bajar la tensión tras la que comunicaron acuerdos militares, sobre fentanilo, cambio climático e IA, Taiwán sigue siendo un punto conflictivo.

image.png Taiwán vs China: la eventual 3era guerra potencialmente mundial que se debe evitar.

Y ese es el tema más importante y delicado en las relaciones entre China y Estados Unidos. El Indo-Pacífico se ha convertido en el principal escenario de competencia militar entre Estados Unidos y China. Es el frente de conflicto más peligroso para el orbe ya que significaría una atroz guerra submarina.

Ahí Xi volvió a endurecer su postura: “La paz está muy bien, pero en algún momento debemos avanzar hacia una resolución más general a corto plazo”, le contestó el chino. "China logrará la reunificación y esto es imparable". Además insistió en que la preferencia de Beijing era por la reunificación pacífica, "pero luego inmediatamente sugirió condiciones en las que se podía utilizar el posible uso de la fuerza".

