Nikolai Patrushev, asesino de Yevgeny Prigozhin

'Señor de la Guerra'

"En la pista de un aeropuerto de Moscú a finales de agosto, Yevgeny Prigozhin esperó en su Embraer Legacy 600 hasta que terminara un control de seguridad antes de poder despegar. El jefe del ejército mercenario se dirigía a su casa en San Petersburgo con otras nueve personas a bordo. Durante el retraso, nadie dentro de la cabina notó el pequeño artefacto explosivo deslizado debajo del ala.

Cuando el avión finalmente despegó, ascendió durante unos 30 minutos a 28.000 pies, antes de que el ala explotara, enviando al avión en espiral hacia el suelo. Las 10 personas murieron, incluido Prigozhin, el dueño del grupo paramilitar PMC Wagner.

El asesinato del 'Señor de la Guerra' tardó 2 meses en prepararse y fue aprobado por el aliado y confidente más antiguo del presidente ruso Vladimir Putin, un ex espía llamado Nikolai Patrushev, según funcionarios de inteligencia occidentales y un ex oficial de inteligencia ruso. El papel de Patrushev como impulsor del plan para matar a Prigozhin no se había informado previamente.

El Kremlin ha negado su participación en la muerte de Prigozhin, y Putin ofreció lo más parecido a una explicación oficial sobre el incendio del avión, sugiriendo que una granada de mano había detonado a bordo.

Nada de eso fue cierto.

wagner pmc.jpeg PMC Wagner combatiendo en Donbass.

La colisión

Horas después del incidente, un europeo involucrado en la recopilación de inteligencia que mantuvo un canal secundario de comunicación con el Kremlin y vio la noticia del accidente ,preguntó a un funcionario allí qué había sucedido.

Patrushev había advertido a Putin durante mucho tiempo que la dependencia de Moscú de PMC Wagner en Ucrania estaba dando a Prigozhin demasiada influencia política y militar que amenazaba cada vez más al Kremlin.

Con decenas de miles de tropas y lucrativas operaciones de oro, madera y diamantes en África, Prigozhin administró un imperio multimillonario en el extranjero.

Pero en Rusia y en el campo de batalla de Ucrania, sus confrontaciones públicas con los altos mandos militares por armas y suministros lo habían puesto en curso de colisión con el Kremlin.

Cuando eso desembocó en un motín abierto a finales de junio contra los comandantes militares de Rusia (con una marcha armada sobre Moscú de algunos de los 25.000 combatientes y tanques de Wagner), Patrushev intervino para protegerse del mayor desafío hasta el momento al gobierno de más de 2 décadas de Putin. También vio una oportunidad de eliminar a Prigozhin para siempre.

(...) A través del poder de los medios controlados por el Estado y de su propia personalidad, Putin ha perturbado a Occidente con su imagen de un adversario decidido, que gobierna Rusia en solitario. Sin embargo, lo mantiene en el poder una vasta burocracia que ha demostrado ser duradera a través de hostilidades cada vez más profundas con Occidente y crecientes divisiones internas por la fallida invasión de Ucrania.

Patrushev controla las palancas de esa máquina. Ha llegado a la cima interpretando las políticas de Putin y cumpliendo sus órdenes. A lo largo del reinado de Putin, ha ampliado los servicios de seguridad de Rusia y aterrorizado a sus enemigos con asesinatos dentro y fuera del país. Más recientemente, su perfil ha crecido, respaldando la invasión de Rusia, y su hijo Dmitry, un ex banquero, ha sido nombrado ministro de Agricultura y algunos lo promocionan como un posible sucesor de Putin.

El manejo de Prigozhin por parte de Patrushev ha ayudado a Putin a reclamar el control antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

prigozhin putin.png Vladimir Putin y el ejecutado Prigozhin.

El asesino

Antiguos colegas de Patrushev lo describen como un burócrata sobrio que, al igual que Putin, desprecia a los medios de comunicación, basándose en las informaciones diarias sobre el mundo de los servicios de seguridad rusos. Al igual que Putin, se unió a los servicios de espionaje en la década de 1970 y permaneció en el servicio durante el colapso de la Unión Soviética, cuando otros oficiales acudieron en masa a trabajos más lucrativos en el naciente sector privado de Rusia.

Patrushev, de 72 años, ve a Rusia atrapada en una lucha con USA, que, según él, quiere robar el petróleo y los minerales de Rusia. Él incorpora teorías de conspiración en discursos y entrevistas. A principios de este año, dijo al periódico ruso Izvestia que USA está conspirando para apoderarse de Rusia porque una erupción volcánica masiva en Wyoming pronto podría volverla inhabitable.

(...) Los funcionarios estadounidenses dijeron poco después de la muerte de Prigozhin que las evaluaciones preliminares del gobierno encontraron que el accidente fue el resultado de un complot de asesinato.

El Ascenso

En las fotografías de él y Putin, Patrushev es una figura al fondo, que pasa casi desapercibida con un traje oscuro corriente. Diariamente viaja en una limusina Aurus de fabricación rusa a su espartana oficina en el complejo de la Administración Presidencial, a pocos pasos del Kremlin, dijeron ex funcionarios del Kremlin. Sus llamadas telefónicas suelen estar encriptadas.

Patrushev se sumergió en el mundo del espionaje a una edad temprana en la ciudad soviética de Leningrado, hoy San Petersburgo. Reclutado por la KGB después de obtener un título en ingeniería, asistió a la academia del servicio de espionaje en Minsk. Pronto trabajó en contraespionaje y como oficial responsable de la seguridad en una región fronteriza con Finlandia.

(...) Cuando Yeltsin nombró a Putin primer ministro en 1999, Putin recomendó a Patrushev como su reemplazo para dirigir la nueva versión de la KGB, el FSB.

El ascenso de Putin a la Presidencia al año siguiente reforzó la autoridad de Patrushev. Los hombres estaban unidos por orígenes comunes y convicciones de que sólo unos servicios de seguridad fuertes podrían fortalecer a Rusia.

Como jefe de la agencia de espionaje, Patrushev comenzó a reinventar la organización y se refirió a ella en una entrevista en ese momento con el periódico ruso Moskovsky Komsomolets como la “nueva nobleza” de Rusia.

Fue un momento delicado para el nuevo Presidente y Patrushev demostró que estaba dispuesto a ayudar. En su primer año como Presidente, Putin se vio amenazado por revelaciones de que había trabajado como asesor de una empresa inmobiliaria investigada en Europa por lavado de dinero. Patrushev viajó a Ucrania para tomar posesión de pruebas perjudiciales del servicio de seguridad de ese país, según cintas de audio filtradas desde la oficina del Presidente de Ucrania. Posteriormente, partes de las cintas fueron verificadas por el gobierno de Estados Unidos. Putin negó haber actuado mal y el escándalo se calmó más tarde.

Patrushev pronto señaló que los traidores al Kremlin sufrirían. En 2006, Rusia aprobó una ley que legalizaba las ejecuciones extrajudiciales de rusos en el extranjero considerados terroristas o extremistas. Meses después, un ex agente del FSB, Alexander Litvinenko, que había huido a Londres y escribió sobre Putin y su propio trabajo como espía, fue asesinado por una dosis de una sustancia radiactiva en su té. Un juez británico dijo que Patrushev, probablemente, aprobó el asesinato.

(...) Cuando Rusia convocó una conferencia internacional contra el terrorismo en la ciudad de Khabarovsk en 2007, la CIA se negó a enviar funcionarios de alto rango y en su lugar ofreció un grupo de bajo perfil encabezado por un ex jefe de estación de la CIA, Rolf Mowatt-Larssen.

Él dijo que Patrushev lo llamó aparte para decirle que estaba ofendido. "Él dijo: 'Por favor, lleven este mensaje a la CIA. No nos estás tomando en serio'”.

En 2008, Putin ascendió a Patrushev a secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, cargo que confiere poco poder formal. Pero la seriedad personal de Patrushev, su proximidad a Putin y su papel como jefe de facto de sus servicios de seguridad durante más de 2 décadas lo han convertido en la 2da. persona más poderosa de Rusia.

Nikolai Patrushev.jpg Nikolai Patrushev.

Los Enemigos

(...) La mayor parte de su trabajo lo realizó en las sombras. Su avión fue visto en Omán en 2020 al mismo tiempo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estaba allí, lo que provocó acusaciones en Ucrania de que ambos habían mantenido una reunión secreta. Tanto Zelensky como el Kremlin lo negaron.

Por otra parte, en el período previo a la invasión rusa de Ucrania, el avión de Patrushev también apareció en Yakarta al mismo tiempo que una visita del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que estaba desplegando la estrategia de la Casa Blanca para regular los disputados océanos Índico y Pacífico. región. Tanto Estados Unidos como Moscú emitieron declaraciones indicando que no se llevó a cabo ninguna reunión.

Anteriormente, a medida que crecían los indicios de un mejoramiento de los lazos entre Moscú y Beijing, USA intentó disuadir al Kremlin de una alianza con China. Durante la Administración Trump, altos funcionarios de la Casa Blanca se reunieron con Patrushev en Ginebra (Suiza) para discutir intercambios de prisioneros y una extensión de un acuerdo de control de armas.

wagner pmc tanques.jpg El motin de PMC Wagner fue demasiado para el Kremlin.

Ucrania

(...) Las expectativas rusas quedaron decepcionadas en los primeros días del conflicto en febrero de 2022. En el otoño del año pasado, las fuerzas rusas se estaban desmoronando ante las ofensivas ucranianas en el sur y el norte del país, con decenas de miles de bajas.

El Kremlin pidió a Prigozhin y sus combatientes de Wagner que reforzaran el fallido esfuerzo bélico de Rusia con su grupo paramilitar. El rápido ascenso de Prigozhin pronto preocuparía a Patrushev.

Prigozhin, ex preso y vendedor de 'hot dogs' en San Petersburgo, la ciudad natal de Putin, se convirtió en proveedor de catering para Putin y utilizó sus contactos para construir una empresa militar privada en expansión. Durante la última década libró guerras en Ucrania, Siria y el norte de África para el Kremlin.

El grupo también se había afianzado en el África subsahariana, donde comerciaba con madera, oro, dinero en efectivo y diamantes para brindar seguridad a los líderes, un canal importante de influencia geopolítica para Rusia.

En Ucrania, Prigozhin apoyó la invasión de Putin, ganando batallas clave, mientras lanzaba críticas públicas a los comandantes rusos por sus pérdidas militares.

(...) "Todo el mundo le dijo a Putin que era un error tener un ejército paralelo", dijo un ex funcionario del Kremlin, que en ocasiones había trabajado tanto con Putin como con Patrushev. "Cuando escupe en la cara a los dirigentes militares todos los días, uno mismo tiene un problema".

Patrushev comenzó a advertir a Putin sobre Prigozhin durante los meses de verano de 2022. Pero las advertencias cayeron en oídos sordos mientras Wagner avanzaba en el campo de batalla.

Eso cambió cuando Prigozhin llamó a Putin y se quejó groseramente de su falta de suministros, dijo el ex oficial de inteligencia ruso, que mantiene vínculos con personas cercanas a Putin y su jefe de espionaje. Prigozhin necesitaba armas y balas y sus hombres estaban muriendo en gran número.

La llamada se produjo en octubre con otras personas en la oficina, dijo el ex agente, incluido Patrushev, quien escuchó al ex proveedor de catering regañar al Presidente. Más tarde, Patrushev utilizaría la llamada como una razón para que Putin se distanciara: el 'Señor de la Guerra' se había vuelto peligroso y no respetaba la autoridad del Kremlin.

wagner.webp Asesinados junto a Prigozhin.

La Ejecución

En diciembre estaba claro que Patrushev había ganado. Incluso cuando Prigozhin criticó públicamente a los militares y su falta de suministros, Putin lo ignoró. Las llamadas quedaron sin respuesta. A principios de junio, el Kremlin anunció efectivamente planes para desmantelar a Wagner como fuerza de combate en Ucrania , ordenando a sus combatientes que se registraran en el Ministerio de Defensa de Rusia.

El viernes 23 de junio, Prigozhin lanzó un motín, sacó a sus 25.000 hombres y tanques del campo de batalla en Ucrania y los hizo marchar hacia la ciudad sureña de Rostov-on-Don para tomar el cuartel general del distrito militar del sur de las fuerzas armadas rusas. El plan -en lo que llamó su “marcha de la justicia”-, era confrontar a Gerasimov y Shoigu, quienes hescaparon antes de que llegara Prigozhin.

Con Putin en una villa en las afueras de la ciudad, Patrushev asumió el poder y organizó una serie de llamadas telefónicas para persuadir a Prigozhin de que renunciara, según evaluaciones de la inteligencia occidental y del ex oficial de inteligencia ruso.

Patrushev pidió a los oficiales que simpatizaban con Prigozhin que intentaran comunicarse con él. Cinco llamadas del Kremlin a Prigozhin quedaron sin respuesta. También buscó mediadores y se hicieron llamadas a los gobiernos de Kazajstán y Bielorrusia, ambos miembros de una alianza militar encabezada por Rusia y formada por antiguos estados soviéticos.

La llamada a Kazajstán fue un seguro contra el peor de los casos. El año anterior, Rusia había enviado tropas para restablecer el orden después de que estallaron violentos disturbios. La esperanza ahora era que Kazajstán le devolviera el favor si el ejército ruso no podía contener al ejército rebelde, dijeron un funcionario de inteligencia occidental y el ex oficial de inteligencia ruso. Pero el presidente Kassym Jomart Tokayev se negó, habiéndose distanciado después de la invasión rusa de Ucrania.

Al final, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo en una declaración pública en ese momento, que había aceptado ayudar, llamando a Prigozhin varias veces en el transcurso de más de 6 horas y enviando mensajes entre el 'Señor de la Guerra' y Moscú. Al final, entregó una oferta elaborada por Patrushev: si Prigozhin daba la vuelta a sus tropas, a sus hombres se les permitiría huir a Bielorrusia.

Lukashenko mantuvo varias rondas de conversaciones con Prigozhin, así como con Putin, según informó su servicio de prensa en una declaración al Journal. "Las conversaciones tuvieron éxito", dice el comunicado.

En una aparición televisiva a última hora de la mañana, Putin llamó "traidores" a Prigozhin y al liderazgo de Wagner, lo que ayudó a persuadirlo de aceptar la oferta, que incluía retener el control de sus operaciones en el extranjero, como las de África.

Si bien Prigozhin y sus combatientes no habían encontrado resistencia activa por parte del ejército, la mayoría de las unidades que encontraron tampoco se unían a ellos. A primera hora de la tarde del sábado, el motín de Prigozhin había llegado a su fin.

(...) Durante el resto del verano, una inquietud se apoderó de Moscú. Pocos en el Kremlin creían que Prigozhin se saldría con la suya con un motín armado sin consecuencias.

(...) Mowatt-Larssen, ex jefe de la estación de la CIA, dijo que Prigozhin podría haber parecido libre, cuando en realidad estaba siendo vigilado de cerca. Su motín había expuesto una profunda grieta en el sistema de gestión del país de Putin, así como la insatisfacción en el ejército, que había hecho poco para oponerse a su marcha, dijo.

"Se puede ver cuál era el plan de Putin: mantener al hombre muerto en pie para que pudieran seguir averiguando qué pasó", dijo, refiriéndose a que el Kremlin estaba buscando a los colaboradores de Prigozhin.

A principios de agosto, cuando la mayor parte de Moscú se iba de vacaciones, Patrushev, en su oficina en el centro de Moscú, dio órdenes a su asistente para que procediera a diseñar una operación para deshacerse de Prigozhin, dijo el ex oficial de inteligencia ruso. Más tarde se le mostraron los planes a Putin y no se opuso, dijeron las agencias de inteligencia occidentales.

Varias semanas después, tras su gira por África, Prigozhin estaba esperando en un aeropuerto de Moscú mientras los inspectores de seguridad terminaban una revisión del avión. Fue durante este retraso que se colocó una pequeña bomba debajo del ala, dijeron funcionarios de inteligencia occidentales.

El avión despegó pasadas las 17.00 horas y alcanzó una altitud de 28.000 pies. Pero después de más de media hora, el avión perdió rápidamente altitud y se estrelló cerca del pueblo de Kuzhenkino. Vídeos de testigos muestran que después de una explosión, un avión con un ala desprendida cayó del cielo. (...)".

