Shireen Abu Akleh: USA no pudo determinar origen de la bala

Una investigación sobre la muerte de la periodista palestina Shireen Abu Akleh- quien murió por un disparo en la cabeza a mediados de mayo mientras cubría un enfrentamiento entre soldados israelíes y palestinos armados en Jenin- no ha podido llegar a una conclusión definitiva sobre el origen de la bala que la alcanzó, señalaron expertos estadounidenses, aunque creen que "probablemente" haya sido asesinada por disparos realizados desde posiciones israelíes (aunque no pudieron confirmarlo). Los expertos añadieron que no tienen "ninguna razón" para creer que haya sido un disparo intencionado.