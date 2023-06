'Segundo round' del juicio a Bolsonaro por abuso de poder

Es decir, los fiscales creen que en la reunión con los embajadores, Bolsonaro “intento dar impresión equivocada de que el proceso electoral” electrónico en Brasil era “oscuro” y propiciaba el fraude, con el propósito de desacreditar el resultado electoral de cara a una victoria de Lula.

image.png

Ante este escenario legal, el líder evangelista concedió en exclusiva una entrevista al diario Folha de Sao Paulho, en cual calificó de “absurdo” que el Tribunal Superior Electoral incluya el supuesto planeamiento del ataque civil a la sede de los tres poderes como intento de golpe de Estado y catalogó también ese levantamiento popular como naif en comparación con el motín de Wagner.

Ahora en Rusia hubo un levantamiento del grupo Wagner. Fueron decenas de millares de hombres armados para uno y para otro lado, con tanques en las calles. En Brasil, el ataque fue de señoritas con biblias bajo el brazo y de señoritos con la bandera en la espalda Ahora en Rusia hubo un levantamiento del grupo Wagner. Fueron decenas de millares de hombres armados para uno y para otro lado, con tanques en las calles. En Brasil, el ataque fue de señoritas con biblias bajo el brazo y de señoritos con la bandera en la espalda

Esta imputación -más otras 15 como la de “autor intelectual del intento de golpe”- contra Jair Bolsonaro podría conducirlo a la inhabilitación por ocho años en cargos públicos y truncarle así cualquier candidatura política. No sólo el ex mandatario es acusado de abuso de poder y mal uso de los medios de comunicación, sino también su ex compañero de fórmula Walter Braga Netto, tal como contó Urgente 24.

Más contenido en Urgente 24:

Chau Google Drive: A partir de cuándo dejará de funcionar

Cajeros automáticos: Nuevo requisito para extraer efectivo

Anuncian lo que todos querían de esta serie furor en Netflix

La low cost que fue elegida como la mejor y sumó nuevo avión

El hotel termal para pasar un finde largo en Buenos Aires