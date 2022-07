Según USA, Irán proveerá a Rusia con drones militares

Sullivan expresó su confianza en que los ucranianos, asistidos por Estados Unidos y otros países podrán "defender y sostener efectivamente" la capital Kiev, que Rusia intentó y fracasó en tomar al comienzo de la guerra.

Los comentarios llegan cuando algunos analistas consideran factible que el apoyo de los países europeos a Ucrania comience a flaquear, al tiempo que empiezan a padecer los efectos de enfrentarse a Moscú en materia del abastecimiento de gas (Europa enfrenta la peor crisis energética de los últimos cincuenta años), y también al tiempo que Moscú ha sido victoriosa en la toma completa de la provincia de Lugansk -un significativo avance en su aspiración de hacerse con el control total de la región del Donbás-, lo que pone en cuestión la posibilidad real que tiene Ucrania de conseguir repeler la ofensiva de Moscú.

Ahora, el Ejército ucraniano advirtió que las fuerzas rusas estarían planeando lanzar algunos de sus ataques más fuertes en la región del Donetsk: "Hay señales de que unidades enemigas se preparan para intensificar las operaciones de combate en dirección de Kramatorsk y Bakhmut", señaló en referencia a las dos principales ciudades de la zona aún bajo control ucraniano.

Sin embargo, Sullivan dijo que Rusia ya ha "fracasado sustancialmente en conseguir sus objetivos en Ucrania", partiendo por el fracaso en tomar Kiev.

Pero de acuerdo a un artículo publicado por el periodista indo-estadounidense especializado en temas internacionales, Farred Zakaria, en el diario The Washington Post, Occidente precisa rever su estrategia en Ucrania: "Los líderes occidentales deberían admitir que las sanciones económicas lisa y llanamente no van a funcionar, al menos en un marco temporal que sea lógico. Por lo tanto, deberían aumentar lo más posible la producción y el suministro de energía a nivel mundial, pero también retrotraer esas sanciones que están perjudicando más a Occidente que a Rusia. Al mismo tiempo, Occidente debe multiplicar su ayuda militar a Ucrania, optando en este caso por correr mayores riesgos. Liberar el bloqueo de Odessa sería un victoria económica enorme para Ucrania y una demoledora derrota simbólica para Rusia. En el hemisferio norte se aproxima el invierno y en los hogares de Europa puede llegar a faltar calefacción. Y en Ucrania, cuando la estepa se cubra nieve, a las tropas también les costará más desalojar a los rusos. El tiempo corre y no a favor nuestro".