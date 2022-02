Rusia y Vladímir Putin contra los vendehumos de Occidente

¿Diálogo o monólogo?

No obstante, Vladímir Putin pareciera que no se siente escuchado: teniendo en cuenta que este no ha sido más que claro en sus intenciones, los movimientos de la OTAN y de USA han aumentado cada vez más en la región a pesar de ello, lo que para la ex-Unión Soviética representa una falta de respeto hacia su lógica.