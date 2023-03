Rusia en Bakhmut y la CPI pide el arresto de Vladimir Putin

“Las decisiones de la CPI no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, en su canal de Telegram. “Rusia no es parte del estatuto de Roma de la CPI y no tiene obligaciones en virtud del mismo”.

El presidente de la Asamblea General de la ONU, Csaba Koroshi, dijo estar para reunirse con Putin, según Polina Kubiak, portavoz de la Asamblea General de la ONU, más allá de lo que decidió la CPI.

"Rusia es miembro de la Asamblea General de la ONU; esto no ha cambiado y no cambiará, a menos que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General adopten otras formas", dijo Kubiak.

Del otro lado, el jefe de gabinete presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, celebró la noticia en las redes sociales y agregó: "Es solo el comienzo".

Wayne Jordash, un abogado internacional de derechos humanos con sede en Kiev y socio gerente de Global Rights Compliance, coincidió.

“Vendrán más en los próximos meses. Esto tiene que ser una especie de disparo de advertencia. Es el fiscal que acaba de obtener algo en el expediente”, dijo Jordash.

El fiscal de la CPI es el británico Karim Khan, quien entiende en crímenes de guerra pero sólo de Rusia contra Ucrania, no de Ucrania contra Rusia.

El Reino Unido es beligerante contra Rusia en Ucrania.

El liderazgo ruso nunca ocultó que lleva niños ucranianos a campamentos en Rusia o los ofrece en adopción.

Lvova-Belova apareció en televisión contándole a Putin que ella misma había “adoptado” a un niño de 15 años de Mariupol, la ciudad del sureste de Ucrania que fue ocupada por las fuerzas rusas.

“Ahora sé lo que significa ser madre de un niño de Donbas. Es difícil, pero definitivamente nos amamos. Creo que podemos manejar cualquier cosa”, dijo Lvova-Belova a Putin en la reunión en la residencia de Putin en Novo-Ogaryovo, cerca de Moscú. La conversación fue televisada.

“Aquí hay un caso claro contra Putin”, dijo Jordash. "Es bueno ver que el fiscal se enfoque en los derechos del niño. Creo que esto es lo que los fiscales internacionales no han logrado hacer en los últimos 20 años, por lo que este es un buen enfoque, ya que es uno de los peores crímenes que se están cometiendo”.

Karim Khan.jpg Fiscal británico en la CPI, Karim Khan.

Artemovsk / Bakhmut

En tanto, unidades rusas de Wagner PMC lograron afianzarse en los edificios de la planta Vostokmash, que se encuentra en la parte norte de la planta de procesamiento de metales no ferrosos Artemovsky (AZOM), dijo informó Denis Pushilin, jefe separatista de Donetsk, en Channel One. Ahora las fuerzas aliadas están avanzando con éxito hacia las profundidades de la zona industrial.

La planta de procesamiento de metales no ferrosos de Artyomovsk (AZOM) es una antigua planta de metalurgia no ferrosa que lleva el nombre de E. I. Kviring, construida en 1954. Ocupa una gran área en el centro de la ciudad y fue diseñada teniendo en cuenta un posible conflicto nuclear, motivo por el que cuenta con una red de servicios subterráneos.

"Los destacamentos de asalto de Wagner PMC continúan moviéndose hacia el centro de la ciudad, mientras eliminan al enemigo en las direcciones norte y sur", especificó Pushilin.

Recordó que todos los caminos hacia la ciudad ya están bajo el control de fuego de los militares rusos.

"El enemigo es extremadamente difícil de mover a lo largo del camino restante (a Chasov Yar), en el que periódicamente intentan ubicar las reservas necesarias", agregó.

Él también habló sobre la situación en la dirección de Avdiivka: según él, sus fuerzas "realizan acciones de ataque".

La oficina del Presidente de Ucrania había informado que después de una reunión del Cuartel General del Comandante Supremo, se tomó la decisión de continuar en la ciudad. Al mismo tiempo, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, calificó la defensa de Artemovsk como un elemento clave para mantener todo el frente sur.

Las fuerzas rusas impidieron los intentos de varios pelotones ucranianos de abandonar Artemovsk, dijo Pushilin al Canal Uno.

Según él, tales intentos pueden estar asociados con varios factores:

La primera es, por supuesto, la rotación. Es simplemente necesaria. Es también la retirada de los heridos. Vale la pena señalar por separado la retirada de las unidades nacionalistas, que son la principal fuerza de choque en ciertos momentos, porque actúan como destacamentos. La primera es, por supuesto, la rotación. Es simplemente necesaria. Es también la retirada de los heridos. Vale la pena señalar por separado la retirada de las unidades nacionalistas, que son la principal fuerza de choque en ciertos momentos, porque actúan como destacamentos.

artemovsk2.jpg Centro de Artemovsk / Bakhmut.

----------------------

