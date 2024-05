Por la inundación, Brasil evalúa construir 4 ciudades temporarias

También, el Senado de Brasil aprobó el miércoles (15/5) la suspensión por tres años del pago de 100.000 millones de reales de deuda del estado de Río Grande do Sul con el Tesoro. Durante ese período tampoco se contabilizarán los intereses de la deuda. Desde Brasil informaron que cerca del 10% de la deuda se usará para reconstruir el territorio.

Brasil evalúa la construcción de 4 ciudades

Las principales urbes del estado del sur brasilero siguen anegadas por el temporal de los últimos días y la crecida del río Guaíba. En este marco, los gobernadores de Canoas, Guaíba, Porto Alegre y São Leopoldo consultan con especialistas cómo se construirían las viviendas temporales mientras las ciudades se rehabilitan.

"Todavía estamos planificando este tema, estudiamos alternativas", anunció el secretario de Comunicación del Ayuntamiento, Luiz Prates, al diario Zero Hora de Porto Alegre. El traslado sería financiado por el poder Ejecutivo, mientras que la seguridad estaría a cargo de las fuerzas Armadas.

La idea del Gobierno de Río Grande do Sul surge de la experiencia de otras situaciones de emergencia en Brasil, como la ocurrida en 2011, cuando poblados serranos del estado de Río de Janeiro registraron desplazamientos de tierra por exceso de lluvias.

"Estamos trabajando en este punto de la resiliencia climática. No descartamos tener que trasladar ciudades enteras de su ubicación actual", dijo el vicegobernador del Estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, y agregó: "Hay lugares donde no se puede descartar la eliminación".

La situación en Entre Ríos

La crecida del río Uruguay por las inundaciones de Brasil afectaron a las provincias de Entre Ríos y Corrientes, aunque en esta última el nivel del agua bajó desde Garruchos hasta Paso de los Libres, lo que generó que Santo Tomé salga de los registros de alerta y evacuación. Sin embargo, las localidades como Alvear y La Cruz, Yapeyú siguen en situación crítica.

En Entre Ríos, Concordia continúa siendo la ciudad más afectada por la crecida del río Uruguay. El último informe del Centro de Operaciones de Emergencias de la ciudad indicó que hay 579 las personas evacuadas que forman 167 familias. El municipio de Concordia informó que 359 damnificados fueron llevados a casas particulares y 209 a Centros de Evacuados.

Gualeguaychú es otra localidad entrerriana que está afectada por la crecida del río Uruguay. Las tareas de evacuación comenzaron el sábado en las zonas costeras de la ciudad y ya se registran 35 personas que resultaron evacuadas o autoevacuadas. Además, Colón y Concepción del Uruguay también están inundadas, aunque con menores daños.

