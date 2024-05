Las inundaciones en Brasil afectan a Argentina y Nación envía ayuda humanitaria

Por su parte, el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande estipuló que la altura del río Uruguay en el puerto local de Concordia podría quedar cerca de los 13.90 metros.

Según lo establecido, entre las 7 y las 13 del día de la fecha (13/05), el caudal evacuado variará y la cota máxima en el puerto de Concordia no superará los 13.90 metros, mientras que el nivel de embalse tenderá a los 35.

COMUNICADO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS A través del Centro de Operaciones de Emergencias, este domingo el intendente Francisco Azcué continuó monitoreando la creciente del río Uruguay y siguiendo de cerca las distintas acciones que se llevan adelante con el objetivo de brindar asistencia a los vecinos de Concordia que se están viendo afectados. Más allá de las condiciones meteorológicas adversas, el operativo de evacuaciones continuó desarrollándose tal cual lo previsto, en un trabajo conjunto entre las distintas áreas de la Municipalidad de Concordia, Fuerzas Armadas, de Seguridad, Bomberos Voluntarios, Vialidad Provincial y entidades intermedias. El número, gratuito, al que deben comunicarse las personas que necesiten ser evacuadas, es el 103. En lo que respecta a evacuaciones, el intendente Azcué informó que hasta este domingo 12 de mayo, se han evacuado un total de 167 familias, que hacen un total de 568 personas, entre mayores y menores. Del total de familias evacuadas, 108 de ellas, integradas por 228 mayores y 131 menores, fueron trasladadas a domicilios particulares. Hay 9 familias, 17 adultos y 18 menores, alojadas en el Centro de Evacuados "El Refugio" de Carretera La Cruz. En las instalaciones del Regimiento hay alojadas 21 familias, 37 mayores y 35 menores. Mientras que en Villa Adela, hay 5 familias evacuadas, 13 mayores y 8 menores En el centro de evacuados "Promin" hay 15 familias, 25 mayores y 30 menores y en la "Ex Bagley", se encuentran evacuadas 9 familias, 17 mayores y 9 menores. Total de familias que permanecen en los centros de evacuados: 59. Hasta el día de la fecha, 359 personas fueron trasladadas a domicilios particulares y 209 a Centros de Evacuados. Desde el área de Hidrología de Salto Grande se informó que hasta la hora 7 del día lunes 13 de mayo, la cota máxima en el Puerto de Concordia no superará los 13.70 metros. Entre las 7:00 y las 13:00 del día de mañana, el caudal evacuado variará y la cota máxima en el puerto de Concordia no superará los 13.90 metros. El nivel del embalse tenderá a los 35 metros.