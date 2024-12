Petro otra vez contra Javier Milei: "Dictador y anacrónico"

“El aplauso tenía tres personas. Y me sorprendió porque ese discurso propio del G20, fue durante décadas impulsado por la banca multilateral, en los 70 y 80. Nos obligaron a adoptar toda América Latina medidas de ese corte en un momento de crisis que sigue existiendo, y no tuvo el apoyo del G-20, lo cual a mí me gusta”.

Asimismo, el colombiano aseguró que durante su disertación en el G20 intentó desbaratar la tesis de Milei porque le parecía “muy perjudicial para el mundo y para América Latina” y se jactó de recibir más aplauso que el libertario:

“ El discurso mío fue aplaudido por el G20 de una manera un poco más efusiva, lo mismo que el de (Gabriel Boric), igual que el de la presidenta mexicana y el de Bolivia”.

También lo criticó por no escuchar a sus homólogos: “ Milei no se quedó para escuchar a la mayoría”.

“El simplemente se salió cuando no tuvo éxito en el aplauso. El aplauso es simplemente un medidor de aceptabilidad en un espacio que es importante porque los más ricos del mundo, llamémoslo así, desde el punto de vista de los Estados [...] Milei se fue apenas sintió que no tenía aplausos, que fue lo contrario de lo que comunicó en Davos. O sea, no hubo un aplauso del G20 para las ideas del presidente argentino. Y en cambio hubo una posición muy coherente de todos los demás presidentes progresistas Boric, Claudio, Lula, Petro, Arce”.

Sobre la falta de saludos entre ambos dijo: “La relación de Milei y nuestra es de silencio desde el principio, con algunos insultos de él que hemos tenido que enfrentar. Luego nos encontramos en el pasillo con esa actitud (se ríe), le dio la mano a Boric y cuando vio que yo era el que estaba al lado, entonces bajó la cabeza y tuve que ser yo quien dijo “Hola Milei”. Después, los organizadores de ese evento quitaron el pedazo de los aplausos”.

image.png La izquierda regional unida en el G20.

En esa línea acusó a Milei de de ser un negacionista de la crisis climática. “La crisis climática no es producto de los Estados. Es producto de primerísimo orden de la libertad de mercado y del capitalismo. Y es el principal problema hoy de la humanidad. La crisis climática es la demostración fáctica de la falsedad de la teoría neoclásica del neoliberalismo porque si lo ponemos en sus términos la libertad de mercado debería llevar a la maximización del bienestar, hoy la realidad y de acuerdo a la ciencia nos ha llevado al principio de extinción de la humanidad. Y esa es una parte sobre la que el discurso de Milei lo contradice. El es un negacionista de la crisis”.

“Dictador”

Entre las acusaciones más fuertes contra el argentino, lo tildó de “dictador”, retuiteando una publicación en X del kirchnerista marginal Luis D'Elía, en el que lo comparaba con Jorge Rafael Videla.

“¿Usted cree que es un dictador Milei?”, preguntó la periodista, a lo que contestó:

"Pues yo pienso que si no se despierta el pueblo argentino, podría serlo. Digamos, un dictador que concentra los poderes públicos, puede llegar incluso por elecciones. No es medio, no es el que define. Pero una dictadura es una concentración de poder, de partidos en una sola persona, de grupos sociales".

No es la primera vez que el mandatario colombiano arremete contra Milei de esa manera. Tal como contó Urgente24 en el IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe dijo: “Ahora veo a Milei prohibiendo los libros en las bibliotecas, como (Adolf) Hitler, como (Francisco) Franco, como los fascistas del mundo, olvidando una gran enseñanza del mundo: cuando quemen los libros en las hogueras, después quemarán a los seres humanos".

image.png Gustavo Petro no dijo nada sobre el dictador Nicolás Maduro.

Curiosamente, consultado por la evidente dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Petro no fue tan tajante sobre el líder autoritario de izquierda cuyo régimen ha sido condenado internacionalmente por violaciones de los derechos humanos y fraude electoral, reflejando una clara parcialidad ideológica. Sin hablar de fraude, aseguró que los comicios no fueron libres.

“Y no fueron libres no sólo porque la oposición no tuvo garantías, sino porque el pueblo en general, sea de oposición, sea oficialista o no haya votado, estaba bajo el fusil del bloqueo económico. No hay elecciones libres en un país bloqueado económicamente en ninguna parte. Y el acuerdo que tratábamos de construir con los Estados Unidos, la Unión Europea, Venezuela y la oposición, yo fui partícipe de ello, era que hubiera elecciones libres, si no hubo elecciones libres. En mi opinión, hay que buscar el momento para que suceda. Y el que ganó, ganó. Pero lo que sucedió en las elecciones pasadas, que no fueron libres, es un momento de mucha pasividad. Pasividad del pueblo venezolano que está cansado con los protagonistas del lado un lado".

Respeto a la alianza de Milei con Trump y su idea de crear un frente mundial libre con Israel y USA, dijo que líderes “autoritarios” como ellos incitan el miedo y el odio.

"El miedo y el odio han sido siempre en los últimos dos siglos, al menos, la base de construcción de políticas de derechas, una de las cuales es el fascismo, incluida su versión más radical, que son los nazis”. También opinó que la relación entre el norteamericano y el argentino va a “sufrir” por que el primero es “proteccionista” y el otro "librecambista”.

A fines de marzo, el gobierno de Colombia expulsó todo el cuerpo diplomático argentino de su país luego que Milei lo llamara "asesino terrorista" en una entrevista con CNN.

