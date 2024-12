Libertario disidente: ¿Por qué Javier Milei pactó con la corrupción?

Hay voces disidentes entre los libertarios del comienzo de la carrera de Javier Milei hacia la Presidencia (o antes). No sólo le cuestionan que no haya bajado los impuestos ni liberado la cotización cambiaria sino que también le están imputando que pactó con 'la Casta', o gran parte de ella, y que la consecuencia inevitable es que la corrupción prospere. Los libertarios disidentes exponen el caso del senador nacional Edgardo Kueider, con antiguas denuncias por sospechas acerca de su patrimonio. Pese a todo, Milei lo impulsó para presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esto es porque él es un aliado importante de Milei en la Cámara Alta, pero hoy está detenido en Paraguay acusado de ingresar US$ 200.000 sin declarar, dinero cuya procedencia es motivo de especulaciones varias pero que tiene un agregado importante: el ingreso reiterado de Kueider a Paraguay. Aquí una crítica de un libertario disidente, cuyo texto original él tituló "Jamoncito pacto con la corrupción y sepulta las ideas liberales por 50 años":