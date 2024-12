Jorge Giacobbe vs. Roberto Bacman: Alguien no la está viendo

Javier Milei sube vs. Javier Milei baja: no hay consensos, y la prueba es Jorge Giacobbe (h) vs. Roberto Bacman. El ego del Presidente le obliga a darle bríos a quienes afirman que sigue ascendente pero muchos afirman que el derrumbe del consumo castiga sin piedad mientras aparecen sospechas de corrupción que impactan en forma negativa en el gobierno de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo.