Elefantes, cortinas de humo y el aviso de Perón a Milei

image.png

El proyecto de ‘Ficha limpia’ oficial termina por parecer una cortina de humo para aplacar el malestar que desencadenó en parte de la opinión pública la caída de aquella sesión y la sospecha de un pacto con el kirchnerismo. El mismo efecto también perseguiría los anuncios para arancelar el acceso a la salud pública y a las universidades nacionales de extranjeros no residentes. No resultarían iniciativas con demasiado sustento toda vez que se afirma que los extranjeros que utilizan el sistema de salud estatal lo hacen en provincias fronterizas donde ya se cobra por la atención, como en Salta, Jujuy y Misiones, mientras que en las universidades no existe la figura del extranjero no residente, ya que la residencia es una condición inapelable para inscribirse en la educación superior.