"Basta de entregar DNI alegremente a todo el mundo sin ningún tipo de control"

En ese sentido, Vásquez propone comenzar por lo que a su juicio es la base de todos los males: el poco o nulo filtro que hay en Argentina para otorgar el DNI y la residencia temporal o permanente.

Así las cosas, y aunque Manuel Adorni hizo el anuncio y el Gobierno se anotó un gol celebrado por la hinchada libertaria, la diputada del PRO ya presentó hace varios meses un proyecto propone la modificación de la Ley de Migraciones y que comprende varias aristas; poniendo la lupa en la entrega de los documentos, un trámite que hoy por hoy en la Argentina es fácil y sin demasiada complicación.

"Hay que empezar por el principio, valga la redundancia. Y lo primero que tenemos que hacernos es la pregunta de por qué entregamos DNI a todo el mundo tan alegremente sin ningún tipo de control ni filtro de nada; eso se tiene que terminar. Basta", sentenció.

En esa misma línea, la diputada del PRO, cercana a Patricia Bullrich, se quejó de que en la Argentina "entran tipos con antecedentes penales y con unos prontuarios infinitamente peligrosos, por qué, porque no se cuidaban las fronteras. Bueno, a ver, empecemos a cambiar eso. Cuidemos a la Argentina y cuidemos a los argentinos", opinó.

A su vez, consideró que la Dirección Nacional de Migraciones debe ser "razonablemente estricta" al momento de aprobar la entrada al país a cientos de extranjeros que vienen al país, ya sea por motivos de viaje de turismo, trabajo o para quienes eligen la Argentina para vivir.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoVasquezOk/status/1841950246143984124&partner=&hide_thread=false Les traigo una PROPUESTA para la EDUCACIÓN PÚBLICA. Nadie sabe donde va la $ de universidades. Auditorías inexistentes, pocos datos. Hay que financiar la educación pública pero NADA ES GRATIS. Mañana presento un proyecto de ley para que el 50% de pobreza NO pague más el estudio… pic.twitter.com/XaH8qZNkQM — Pato Vásquez (@PatoVasquezOk) October 3, 2024

Extranjeros suman votos

De todos modos, la diputada nacional quiso aclarar que el sistema migratorio actual "no es casual", y denunció que durante muchos años "esa fue la política implementada por el populismo".

"Era parte del plan del populismo. Regalar los DNI a cambio de votos; eso fue lo que pasó y por el único fin que se los dieron. No les importó nada, cero control, y lo hicieron en todas las provincias fronterizas y a lo largo y ancho de todo el país", denunció.

Por otro lado, Vásquez quiso dejar en claro que los cambios en el sistema migratorio argentino "no tienen nada que ver con una postura xenófoba o de discriminación", sino que obedece a una cuestión de "prioridades".

"Esto es un tema de prioridades. Cómo es posible que existan estos tour sanitarios, un negocio de algunas empresas que traen a extranjeros a la Argentina para que hagan uso del sistema de salud, con cirugías programadas, partos, tratamientos complejos... Basta, se terminó. Tenemos más de 50 por ciento de pobres y nada es gratis, todo de alguna manera requiere recursos y nuestros recursos son finitos, muy finitos", describió.

Y remató: "Hay mucha gente con muchísimas necesidades y que integran el 50% de pobreza que está sosteniendo con sus impuestos este disparate".

Para defender su idea, la legisladora nacional ejemplificó: "Cuando vos vas a algunos países de Europa o Estados Unidos mismo, lo mínimo que te piden es una visa para entrar al país. Acá nada, nosotros no le pedimos visa a nadie/ Y no solamente no le pedimos la visa a nadie, sino que además regalamos DNI como locos, con la lógica populista de ganar votos".

"Hay que cuidar las fronteras y ponernos más estrictos en las provincias limítrofes... y quiero dejar claro que yo no estoy discriminando, sino que es una cuestión de justicia, equilibrio y racionalidad, incluso internacional", sentenció.

"Creo que más del 90% de los argentinos estamos pidiendo esto; hay que cuidar a la patria y empezar a poner límites", cerró.