"Bomba de humo": Milei propone cobrarles a universitarios que "no existen"

"Es una bomba de humo, un absurdo. La gratuidad está fijada en la reforma de 2015 que establece que los estudios de grado son no arancelados", dijo Durán en diálogo con LN+.

"El estudiante no residente no existe. Cualquiera tiene que sacar la residencia y tiene los mismos derechos que los nativos. Esto no tiene chance de ser aplicado a menos que reformen de la Ley de Educación Superior", afirmó.

En esto último coincidió el abogado constitucionalista Félix Lonigro, quien afirmó que esto no quedó explicitado en el anuncio de Adorni una reforma a dicha ley. También consideró que sería una "desprolijidad" reformar la cuestión universitaria mediante cambios en leyes migratorias generales.

El decano de Exactas insistió en que se trata de un anuncio efectista. "El Gobierno le habla a su público", dijo.

"No importa tanto qué van a hacer sino lo que se dijo y lo que quedó en el inconsciente colectivo. A mucha gente le habrá quedado (del anuncio) que le van a cobrar a los extranjeros no residentes aunque eso no puede pasar", dijo.

Por otra parte, desmintió la cifra brindada por Adorni, quien aseguró que 1 de cada 3 estudiantes de medicina es extranjero. "Exagera con el número. En la UBA está por debajo del 20% y en todo el país es del 5%", afirmó.

Hospitales

Adorni también anunció "el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros" y que serán los organismos determinarán las condiciones para el acceso al sistema.

Citó el caso de Salta, donde rige esa media y bajó -dijo-al 95% la atención extranjera y se generó un ahorro de $60 millones.

"Esto no solo implica ahorro fiscal si no también una mejor atención para nuestros ciudadanos. Nos despedimos de los famosos tours sanitarios tan conocidos acá”, señaló el vocero presidencial.

El arancelamiento de la salud para los no residentes será una decisión de cada provincia y la Nación lo podría hacer solo obligatorio en los hospitales que están bajo su órbita, por lo que la medida tendría un alcance limitado.