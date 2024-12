La Rioja tiene más de 66% de pobres pero ya avisó que atenderá gratis a los extranjeros

Además, se le suma la crítica situación respecto de la deuda externa que mantiene esa provincia. Incluso, en septiembre de este año el Tribunal de Nueva York dictó su sentencia en el caso de los bonistas que demandaron al Gobierno de La Rioja por el incumplimiento del pago de una deuda de USD 16 millones que data de febrero pasado.

Cabe recordar, que el 24 de febrero la provincia de La Rioja incumplió con el pago de USD 26,3 millones de capital e intereses adeudados bajo sus Bonos Verdes emitidos internacionalmente. El gobierno riojano decidió pagar solo los intereses y comunicar que iniciaba formalmente un proceso de reestructuración, bajo argumentos de una situación fiscal compleja. Esa maniobra dejó un saldo deudor de más de USD 16 millones, que sirvió como disparador de la causa judicial.

Meses más tarde, sin haber llegado a un acuerdo con los acreedores y habiendo incumplido otro pago similar por USD 26 millones a finales de agosto, La Rioja recibe un fallo desfavorable por parte de la Justicia de Estados Unidos.

En concreto, el Tribunal de Nueva York ordenó al gobierno de esa provincia pagarle USD 39,9 millones a los bonistas, más un dinero adicional que se sumará día a día.

La tasa de extranjeros es poca

Sin embargo, a pesar de este panorama, el gobierno de La Rioja decidió continuar con la gratuidad a todos los extranjeros.

En ese sentido, el ministro Juan Carlos Vergara manifestó en una radio local que, desde la gestión del gobernador Ricardo Quintela, “están en desacuerdo” con lo que propone el Gobierno Nacional sobre este tema y que, por eso, decidieron que “la atención a los extranjeros continúe siendo gratuita”.

“La tasa de uso en nuestra provincia es muy poca y creemos que el derecho a la salud es de todas las personas. Más allá de lo económico, en La Rioja tenemos una disposición dirigida a atender a la población entera”, indicó.

Por otra parte, desde la Universidad pública de La Rioja (UNLaR) rechazaron la medida que propone el Poder Ejecutivo sobre cobrar arancelas a aquellos extranjeros que quieran estudiar allí.

Las autoridades de la UNLaR remarcaron que, de toda la masa de estudiantes que ingresan a la institución, es “escasa” la cantidad de personas que provienen del exterior, por lo que, la medida que presentó ayer Presidencia de la Nación, carece de sentido.

Quintela habló al respecto y sostuvo que, desde la gestión de Javier Milei, pretenden “justificar” el cobro en la educación y en hospitales públicos para extranjeros “con argumentos falsos”.

“Los estudiantes de universidades públicas ya deben ser residentes y los pacientes extranjeros representan menos del 1% de las consultas en hospitales públicos. Este discurso no resuelve problemas, solo refuerza prejuicios y erosiona derechos. Siempre del lado de los poderosos, nunca de la gente. No es ajuste: es desmantelamiento. No es reforma: es crueldad. Milei y su gobierno han elegido construir un país para pocos, mientras la mayoría debe resignarse a sobrevivir”, concluyó.