No sólo la vía legal sería un problema. Sino también las consecuencias económicas y la reacción de los mercados ante la decisión de conformar una Asamblea Constituyente. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) advirtió que se paralizarían las inversiones de largo plazo.

Hoy (29/7), el presidente de la Confiep, Óscar Caipo, señaló que:

La Asamblea Constituyente trae un clima de desconfianza, al no tener las reglas claras para inversiones como las mineras, que requieren de un horizonte de largo plazo para tomar decisiones. Si no se saben las reglas de juego, se van a retraer las inversiones La Asamblea Constituyente trae un clima de desconfianza, al no tener las reglas claras para inversiones como las mineras, que requieren de un horizonte de largo plazo para tomar decisiones. Si no se saben las reglas de juego, se van a retraer las inversiones

El ejecutivo agregó que si las inversiones se paralizan se afectarán los ingresos del Estado. "Necesitamos recursos para financiar los programas sociales que busca impulsar este gobierno", explicó.

Además, indicó que un proceso hacia una Asamblea Constituyente tomaría entre 2 a 3 años, por lo que en ese tiempo la incertidumbre afectaría a las inversiones. Por lo tanto, propuso que los cambios que se busquen hacer se hagan vía reformas específicas de la Constitución.

Por su parte la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señaló que si el Ejecutivo insiste en la instalación de una Asamblea Constituyente, pese al eventual rechazo del Legislativo, estaría cometiendo un golpe de Estado.

"[Si se insiste con una asamblea constituyente, ¿sería un golpe de Estado?] Sí, definitivamente. Todos estamos preocupados, pero todavía vamos a esperar a que llegue el proyecto de ley como él ha dicho. Va a mandar un proyecto de ley y hay que verlo en el Congreso. No nos vamos a adelantar a algo que no ha sucedido todavía", sostuvo la titular del Congreso en diálogo con Willax TV.

"Hoy como está nuestra Constitución, una asamblea constituyente es inconstitucional", afirmó.

Y agregó: "Sobre la asamblea constituyente que era lo que más nos preocupaba ha dicho que presentará un proyecto de ley para que se vea, pero siempre dentro del marco constitucional, así que si presenta un proyecto de ley irá a la Comisión de Constitución y ahí se analizará. He entendido clarísimo es que su intención es impulsarlo dentro del marco constitucional. De acuerdo al 206 se puede reformar parcial o totalmente la Constitución, pero se tiene que pasar por el Congreso".

Si Castillo llega a conseguir que se apruebe la Asamblea, cesa el Legislativo. Es lo que hizo el expresidente venezolano Hugo Chávez cuando asumió el poder: llevó a cabo una reforma constitucional para avanzar hacia un nuevo Congreso. Al parecer, el nuevo mandatario peruano estaría queriendo seguir sus pasos, pero hay que ver cómo avanza en un Perú en donde el Legislativo tiene un gran poder y Castillo sólo tiene 37 bancas de un Perú Libre internamente dividido.