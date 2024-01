Papa Francisco pone en riesgo la teoría del poder

"Lo que estamos viendo bajo Francisco es en un grado muy alto [el tipo de disidencia] que vimos en 1968", dijo Austen Ivereigh, biógrafo del papa. "Pero lo que es nuevo es la falta de respeto, la falta de deferencia a la autoridad papal, que de alguna manera se ha vuelto permisible en este pontificado de una manera que nunca antes había visto".

La oposición a Francisco "no tiene precedentes", dijo John Carr, un antiguo cabildero de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos que fundó la Iniciativa sobre el Pensamiento Social Católico y la Vida Pública de la Universidad de Georgetown. "Es fuerte, es estrecho y tiene que ver con el poder, el poder eclesiástico, económico y político".

"No dijeron que Juan Pablo II no era Papa. No dijeron que Benedicto XVI fuera ilegítimo. Esto es parte de un proyecto más amplio para socavar su credibilidad".

El aumento de la retórica anti-Francisco no parece reflejar ni haber afectado su posición pública: su popularidad sigue siendo la envidia de los políticos en muchos países. Pero el aluvión de críticas presenta un desafío directo a su papado y renueva una vieja pregunta para la Iglesia Católica Romana: ¿Qué tan lejos es demasiado lejos cuando se culpa a un papa?

Bendiciones para parejas del mismo sexo

El número de clérigos católicos que anunciaron en voz alta y con orgullo su intención de ignorar al papa creció el mes pasado después de que Francisco cambiara la orientación del Vaticano y autorizara las bendiciones sacerdotales de parejas del mismo sexo y otras relaciones "irregulares", siempre y cuando esas bendiciones se mantengan separadas del matrimonio.

Algunos clérigos anunciaron que la decisión era necesaria desde hace mucho tiempo, una medida que pone en práctica las declaraciones pasadas de Francisco sobre una iglesia más acogedora. La declaración "es un paso adelante", escribió el cardenal Blase Cupich de Chicago, "y está en consonancia no solo con el deseo del Papa Francisco de acompañar pastoralmente a las personas, sino también con el deseo de Jesús de estar presente a todas las personas que desean gracia y apoyo".

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, a veces epicentro de críticas a Francisco, fue silenciosa en su reacción, diciendo en un comunicado que el papa simplemente estaba afirmando que "aquellos que no viven a la altura de la plena demanda de la enseñanza moral de la Iglesia son, sin embargo, amados y apreciados por Dios".

El Vaticano publicó una "aclaración" extraordinaria la semana pasada, afirmando que si bien los obispos y sacerdotes podían ejercer su juicio personal al ofrecer tales bendiciones, no había motivos para considerar la declaración aprobada por el Papa como "herética, contraria a la Tradición de la Iglesia o blasfema".

Y, sin embargo, dos días después, el cardenal Robert Sarah, un clérigo de alto rango de Guinea, escribió en aparente desafío: "No nos oponemos al Papa Francisco, pero nos oponemos firme y radicalmente a una herejía que socava gravemente a la Iglesia, al Cuerpo de Cristo, porque es contraria a la fe y la Tradición católicas".

No te metas con la corona, hubiera dicho Ratzinger

Las bendiciones entre personas del mismo sexo fueron "la primera acción importante que [Francisco] tomó después de la muerte de Ratzinger", dijo Alberto Melloni, un historiador eclesiástico con sede en Roma, refiriéndose a Benedicto XVI por su nombre prepapal. "Pero esta vez Ratzinger ya no está allí para decirles a los demás: 'A quién le importa si no te gusta, él es el Papa y tienes que obedecer'".

El Antiguo Régimen es inapelable. Esa es su escencia y ADN.

