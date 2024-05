Mutilan a empresaria del Perú bajo secuestro: "Será un dedo menos"

“Papi, soy Jacky por favor. Por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile a/que no se meta, que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor”, se le escuchó decir a Jackeline Salazar.

El padre de la joven empresaria recibió un dedo cercenado, presuntamente cortado a la empresaria, según lo reveló el diario El Cuarto Poder, además de un audio amenazante.

Ahí te mando una pequeña prueba de lo que puedo llegar a hacer con tu hija. Por las puras no tengo mis años encima. A más tiempo que des a los soplones... menos tiempo le queda de vida a tu hija. A la próxima será un dedo menos Ahí te mando una pequeña prueba de lo que puedo llegar a hacer con tu hija. Por las puras no tengo mis años encima. A más tiempo que des a los soplones... menos tiempo le queda de vida a tu hija. A la próxima será un dedo menos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/marproducer/status/1792912157673193616&partner=&hide_thread=false El aparatoso secuestro de la empresaria Jackeline Salazar y la violenta tortura hasta la mutilación de un dedo de la mano, nos obliga a insistir, en que la respuesta de la sociedad debe ser con la mano dura de la ley.



Hay que atacar el problema en su origen: penetrar estas… pic.twitter.com/1aw2KADb4c — Marcial De La Cruz Esparza (@marproducer) May 21, 2024

Los captores también le enviaron por whatssapp, una foto de su hija con evidentes signos de tortura y donde se ve que le falta uno de los dedos de su mano.

Investigación en cursos y sospechas apuntan a " El Monstruo"

La primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (2.° Despacho) abrió investigación preliminar por el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores (32), instructora y dueña de gimnasios, en el distrito de Los Olivos.

La hipótesis que baraja la Fiscalía, es que es un típico secuestro extorsivo y entre los sospechosos estarían:

Adam Smith Lucano alias 'Jorobado', fue detenido hace siete meses por varios crímenes de extorsión y robo agravado: maneja el crimen organizado desde la cárcel y está condenado por 14 órdenes de sicariato.

alias 'Jorobado', fue detenido hace siete meses por varios crímenes de extorsión y robo agravado: maneja el crimen organizado desde la cárcel y está condenado por 14 órdenes de sicariato. Joe Luis Marín alias 'El loco Joe', líder de una banda de extorsionadores de ‘Los Chimbotanos’ en Comas y con vínculos con el 'Jorobado'.

alias 'El loco Joe', líder de una banda de extorsionadores de ‘Los Chimbotanos’ en Comas y con vínculos con el 'Jorobado'. Erick Moreno Hernández alias 'El monstruo', en prisión preventiva por homicidio y extorsión. image.png Quién es Erick Moreno, el “monstruo”. Foto: Erick Moreno Hernández.

image.png Alias 'Jorobado' estaría operando desde el penal, según declaró su presunto cómplice. Foto: PNP

Las autoridades locales alertan que los secuestros extorsivos de Lima Norte han aumentado en los últimos años, mayormente a empresarios y gente adinerada. Tal es así que, en lo que va del 2024, la Fiscalía de la Nación ha registrado en Lima Norte 100 casos de secuestro. En tanto, el año pasado fueron 306, mientras que en 2022 la cifra llegó a 197.

Más contenido de Urgente24

Terror en vuelo de Singapore Airlines: Un muerto por turbulencias

Antony Blinken "rockero " divide a Ucrania en tiempos difíciles

La Justicia declaró como morosa a la fundación del príncipe Harry y Meghan Markle

Toni Kroos anunció su retiro tras disputar la Eurocopa

Si el multimillonario Madanes Quintanilla no duerme por la crisis, que queda al resto