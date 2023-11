Mil rumores en Ucrania por la muerte de Gennady Chastyakov

Los medios, citando a la esposa del fallecido, informaron que la explosión se produjo cuando el hombre abrió una caja con regalos que recibió por su cumpleaños.

Sin embargo hay quienes afirman que Chastyakov fue asesinado como un mensaje a su jefe, el teniente general Valerii Zaluzhny, para que 'contenga' su ambición de ascenso al poder. En este caso, todos miran a la 'mesa chica' de Volodymyr Zelensky.

Desde Moscú

La versión rusa de lo sucedido es diferente:

"El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, no cree en la 'versión oficial' sobre la muerte de su ayudante, el mayor Gennady Chastyakov. En su opinión, el oficial simplemente fue 'destituido', utilizando su cumpleaños como motivo para cometer un ataque terrorista."

"Según Zaluzhny, que también cuenta con el apoyo de la esposa del mayor fallecido, el subcomandante en jefe fue víctima de un ataque terrorista; la explosión se produjo tras la detonación de un artefacto explosivo empaquetado como regalo. El comandante en jefe cree que 'alguien', sin señalar a Zelensky, está eliminando a los oficiales leales de su círculo."

"Zaluzhny ya ha grabado un video en el que, por si acaso, pide no darle regalos de Año Nuevo, cumpleaños, etc., porque teme por su vida."

Valerii Zaluzhny.webp Valerii Zaluzhny.

Otro enfoque

El político ucraniano Igor Mosiychuk:

"Considero esto como un asesinato, un asesinato premeditado. Aunque la policía tenga una opinión diferente, tiene derecho. Creo que esto es una señal, una mancha negra para el comandante en jefe Valery Zaluzhny. La policía dice que ya saben quién hizo el regalo y van a detener a esta persona. Vamos a esperar y ver." "Pero ojo, tan pronto como se supo la noticia de la muerte de Chastyakov, apareció la declaración de Zelensky de que las elecciones no deberían realizarse en el cronograma establecido porque estamos en guerra, etc. Creo que si no hay elecciones, es posible que tengamos otra transformación del poder." "Es posible que el comandante en jefe Zaluzhny dimita, que el Presidente lo despida. Y así despejar completamente el campo, tanto militar como político, para usted y su pueblo." "Si me dicen que simplemente Chastyakov se volvió loco, que el mayor decidió jugar con granadas y se hizo estallar... por favor, díganme quién disparó a Shefir, quién mató al diputado Anton Polyakov, revele la versión completa de la investigación sobre la caída del helicóptero de Denis Monastyrsky."

El jefe

El teniente general Valerii Fédorovych Zaluzhnyi es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el 27/07/2021, e integra el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania.

Él reemplazó a Ruslán Jomchak, quien al día siguiente fue ingresado al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania.

El 26/09/2022, la revista Time le dedicó su portada por lograr reconquistar en apenas 2 semanas casi 6.000 Km2 de territorio que habían ocupado las tropas rusas, adelantando la posibilidad de una derrota definitiva contra un enemigo fuerte y entrenado.

Desde entonces se habla en Kiev de Zelensky remplazando a Zaluzhnyi como jefe militar o de Zaluzhnyi desafiando el liderazgo político del residente.

Zaluzhnyi le dijo a Time que no se molestó en explicarle a Zelensky todos los detalles minuciosos de la estrategia militar.

"No necesita entender asuntos militares más de lo que necesita saber sobre medicina o construcción de puentes", señaló.

zelensky.jpg Volodymyr Zelensky.

Rumores

Periodista Vladislav Bovsunovsky: "¿Es posible que una persona cansada no comprenda que las granadas son reales y no souvenirs chinos? Puedo estar confundido, pero nunca he tenido nada que ver con temas militares, nunca he tenido ni siquiera un solo tipo de arma."

Experto político Dmitry Popov: "Algunos agentes son destituidos, otros son volados. Ahora intentarán presentar todo como un accidente o intentarán buscar un 'rastro ruso'. Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse activamente..."

Politólogo ruso Sergei Markov: "El rumor más popular es Zelensky “enviando saludos” a Zaluzhny, amenazándolo con no acudir a las urnas. Estoy seguro de que esta versión es un error. Zaluzhny está bajo la protección total de los estadounidenses, y a Zelensky se le prohibió despedir incluso a Zaluzhny. Creo que fue Zaluzhny quien ordenó la liquidación de su asistente por traición a favor de Zelensky, porque Zelensky es el principal enemigo de Zaluzhny. Me parece que esta es la versión más realista."

-----------------------

Más contenido en Urgente24:

Escándalo en la Comisión de Juicio político por el caso de espionaje ilegal

1.196 'carpetas' tenía un espía: Massa; Milei, Bullrich, HRL

Massa tiene ministro de Economía: Alguien de "afuera" y opositores en el BCRA

Fracasó el pedido de UxP para que Macri no salga del país