La guerra se complica para Ucrania: De Time a Telegram

Al mismo tiempo, admitió que hoy día no puede bloquear Telegram: ocurrieron grandes inversiones de ucranianos para generar canales de información en la app, donde libran las batallas de desinformación con los rusos. "Hay campamentos enteros que han invertido en todo este equipamiento y compran tarjetas SIM", reconoció.

JSSSXWZZONDVHIR5QZLJ32INPE.webp Pavel Durov aclaró: "Telegram nunca ha sido desarrollado por una empresa rusa y nunca ha tenido centros de datos allá. Incluso, Rusia realizó un intento fallido de 2 años para bloquearla".

Time

El 30/10 la revista Time publicó un artículo del periodista Simon Schuster, quien lleva muchos años escribiendo sobre Ucrania. Según él,

Zelensky piensa que el mundo está cansado de la guerra y que Occidente lo ha traicionado; el ejército carece no sólo de armas, sino también de soldados; ni siquiera todos los aliados de Zelensky creen en la victoria.

Simon Shuster, especialista en Ucrania y Rusia, en abril de 2022 pasó 2 semanas en el despacho del presidente Zelensky, origen de un libro que se publicará en enero de 2024.

Cuando apareció su artículo en Time, el jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Mikhail Podolya admitió que Kiev espera entregas de ayuda militar más rápidas y a mayor escala para poner fin a la guerra en “condiciones justas”.

Según él, Zelensky “no está enojado” (con la OTAN) pero quiere “una comunicación más efectiva” con sus socios (el artículo dice que el líder ucraniano regresó enojado de su último viaje a USA).

Time afirma que un general y un ministro serán castigados por el fracaso de la contraofensiva ucraniana y serán despedidos (las fuentes de la revista no identificaron a los condenados). Podolya: “Por supuesto, se producirán cambios, en función de qué planes se implementaron, cuáles no anduvieron, quién es más funcional, quién es menos. Los generales están en la misma rotación que los ministros. No veo nada malo en esto”.

El asesor de Zelensky negó que las instrucciones al frente de batalla provengan directamente de la Oficina del Presidente, tal como afirma Time. “En las reuniones hay comandantes de zona y hasta de brigada que discuten distintos escenarios. Se seleccionan los más óptimos. Es políticamente imposible dar una orden a cualquier brigada... el sistema no funciona así. (...) Son decenas de personas, no una película de Hollywood, donde el presidente llama a alguien y ordena la liberación de dos pueblos."

ucrania-rusia-negociaciones-estambul.jpg Quizás aquella negociación en Estambul fue la última oportunidad para Ucrania. Para entender la situación: retirar las minas que hay colocadas en el territorio Ucrania demandaría 75 años.

Las dudas

El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (NSDC), Alexey Danilov, rechazó la afirmación de Time de que a Ucrania le faltan soldados.

La revista opositora rusa Meduza realizó una investigación sobre las repercusiones del artículo y que se publican aquí.

Al diario Ukrayinska Pravda, Danilov dijo que las estimaciones de Time sobre pérdidas (más de 100.000 soldados en cada lado; y según la publicación son "cálculos estadounidenses y europeos" sin especificar la fuente) son parte de "la narrativa rusa".

Según él, el anonimato de los interlocutores de Schuster, "plantea muchas preguntas. Si dudas de que nuestro país gane, no tienes derecho a estar cerca de nuestro Presidente. <...> Todo anonimato causa un daño enorme”.

(N. de la R.: la investigación conjunta de las publicaciones Meduza y Mediazona afirma que son 47.000 soldados rusos muertos en el conflicto).

Dato: el Jefe de la Oficina Presidencial, Andréi Ermak (uno de los más influyentes cerca de Zelensky) publicó en su canal en Telegram un enlace al artículo con el comentario "Informe muy importante", peero luego eliminó su publicación.

Luego, el 01/11, gente de Kiev criticó a Schuster: "Al leer el artículo, es importante no olvidarse de la personalidad del autor".

Schuster trabajó en Rusia y Ucrania durante más de 15 años y en su momento acusó al Batallón Azov de “nazismo” y argumentó que Ucrania se estaba “acercando a una guerra civil”, narrativa que rechazan los defensores de la guerra contra Rusia (pero Urgente24 pregunta: ¿No fue eso Donbass?).

“No es de extrañar que el artículo resulte muy manipulador y recoja narrativas características de la propaganda rusa”, dijo Ermak. Semejante simplificación es habitual tanto en Kiev como en Moscú.

El diputado de la Verjovna Rada (Legislativo), Alexey Goncharenko, consideró que el artículo de Time es "un mensaje de Estados Unidos a Vladimir Zelensky: debemos preparar un plan de respaldo. El artículo de Time, la situación en la OP [Oficina del Presidente], la corrupción, tendrán efecto. Ya veremos", escribió en su canal de Telegram.

El ex asesor de la OP, Aleksey Arestovich, ahora crítico de Zelensky (y precandidato presidencial), valoró positivamente el artículo: "El contenido condena a Zelensky a la soledad y al juicio de la historia, a una soledad de la que no tiene a nadie a quien culpar más que a él mismo", escribió en su canal de Telegram.

Por mucho que niegues la realidad, ésta no desaparece. Una de las etapas de esta negación de la realidad es un intento de culpar de todo a los malditos Shusters en lugar de mirarse a los ojos. Por mucho que niegues la realidad, ésta no desaparece. Una de las etapas de esta negación de la realidad es un intento de culpar de todo a los malditos Shusters en lugar de mirarse a los ojos.

Sin embargo, él negó haber sido una de las fuentes del periodista. “La última vez que hablé con Simon fue el 09/08/2022”, dijo a Interfax-Ucrania.

Sin embargo, el editor en jefe de la publicación ucraniana European Truth, Sergei Sidorenko, está seguro de que Arestovich fue la fuente de Shuster: "Sí, estoy casi seguro de que es él", y agregó que los destinatarios del artículo no son ucranianos en absoluto y “ése es el verdadero problema”.

No obstante, ex embajador de Ucrania en USA (2015-2019), Valeriy Chaly, cree que el artículo fue “el resultado de la cooperación entre las autoridades ucranianas y el periodista. Necesitas entender cómo funcionan los medios occidentales y a quién permitiste entrar a 'tu casa'...", escribió en Facebook. "Esto es un formato especial de cooperación. Especialmente preparado, aportando insights, organizando todo el proceso.”

El politólogo ucraniano Vladimir Fesenko está en desacuerdo: "Escuchen, no tomen cada artículo de los medios occidentales como una “señal de Occidente”. Esto ya es una especie de cliché primitivo e inadecuado”, escribió en Facebook. Según él, Occidente envía mensajes a través de sus funcionarios y no necesita artículos en periódicos y revistas.

