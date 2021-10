Luego de Nancy Pelosi, Francisco recibe a Joe Biden

En setiembre del mismo año, cuando Francisco visitó Estados Unidos, el Papa se reunió en Filadelfia con la familia Biden para confortarla por la muerte de uno de los hijos del hoy Presidente, Beau Biden.

papa francisco nancy pelosi.webp Papa Francisco y Nancy Pelosi.

El anuncio

La reunión entre Francisco y Biden fue confirmada por el arzobispo Christophe Pierre, de 75 años, nuncio apostólico en Estados Unidos, a Catholic News Service (CNS), la agencia de obispos de Estados Unidos.

Papa Francisco recibirá a Joe Biden, entonces, a fines de octubre, cuando el mandatario visite Italia para la cumbre de Jefes de Estado del G20: "Sería una anomalía si no se encontrara con el Papa mientras está en Roma".

Pierre confesó que cuando él se reunió con Francisco en el Vaticano el 06/09, le pidió que no se jubilara: "Me pidió que me quedara en mi puesto, así que me quedo todo el tiempo que él quiera. Y estoy feliz de hacerlo".

El nuncio debe colaborar con el Vaticano para esta primera visita de Biden al Vaticano como Jefe de Estado.

La Casa Blanca aún no confirmó el encuentro. A fines de septiembre informó que Biden se reuniría con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita a Europa, pero no había "nada más para anunciar". Esto quiere decir que las novedades ocurrieron en horas recientes.

A pesar de una situación tensa a causa de la agenda del Partido Demócrata sobre el aborto, el nuncio apostólico consideró que será un buen encuentro, y muchos dijeron que hay una agenda más interesante que lo del aborto:

desarme global,

movimientos migratorios,

vacunación universal contra el coronavirus,

China,

Medio Oriente.

Embajador

Semanas atrás, Biden nominó al ex senador Joseph Donnelly, demócrata de Indiana, como embajador en el Vaticano.

Donnelly es un abogado católico, licenciado y doctorado en la católica Universidad de Notre Dame, donde inclusive fue profesor.

Donnelly, un demócrata que a menudo fue descrito como moderado durante su tiempo en el cargo, se opone al aborto y recibió el apoyo de Demócratas por la Vida.

La organización lo felicitó en un post de Facebook, describiendo su inminente nombramiento como un “honor bien merecido” e instándolo a “mantenerse fiel a sus valores de toda la vida y, con el ejemplo, animar a otros políticos y diplomáticos estadounidenses, en particular a los que se identifican como católicos, a hacer lo mismo”.

Donnelly integró el Grupo de Estudio de Afganistán, asesora a múltiples empresas tales como Inovateus Solar, en South Bend (Indiana); Living Greens Farms, en Faribault (Minnesota); Hawkeye 360, en Herndon (Virginia); y Champ Title, en Cleveland (Ohio).

Además, ha recibido numerosas condecoraciones, como la Medalla al Servicio Distinguido de la Marina de los Estados Unidos y la Medalla al Mérito de la Asociación de la Guardia Nacional de los Estados Unidos.

Al igual que Biden, Donnelly es un devoto católico, y en 2020, cuando el entonces presidente Donald Trump cuestionó la fe de Biden, precisamente por la adhesión al aborto de la mayoría del Partido Demócrata, Donnelly escribió un artículo de opinión para el Indianapolis Star defendiendo la fe de Biden.

Él afirmó entonces que él y Biden compartían la preferencia de vivir su fe ayudando a la gente en privado en lugar de “hacer un gran espectáculo en público sobre la religión.”

Donnelly:

El Papa Francisco ha dicho: 'Debemos devolver la esperanza a los jóvenes, ayudar a los ancianos, estar abiertos al futuro y difundir el amor. Joe Biden ejemplifica ese mensaje cada día mientras trabaja para llevar a Estados Unidos de vuelta a su lugar como brújula moral para nuestro mundo y un ejemplo para que otras naciones lo sigan.

Obispos

Debe considerarse que los obispos estadounidenses votaron hace algunos meses de manera mayoritaria a favor de redactar un conjunto de reglas para dar la comunión, entre las que se encontraba no concederla a los abortistas, y por tanto negársela a Joe Biden, una victoria de la corriente católica más conservadora y cercana al expresidente Donald Trump.

Aunque Francisco no fue totalmente claro, se opuso a los obispos y explicó:"A veces los obispos no se comportan como pastores sino que se inclinan a la política. Cuando la Iglesia, por defender un principio, no lo hace de manera pastoral, entonces es que es un hecho político (...). Los pastores tienen que seguir el estilo de Dios, que es la cercanía, la compasión y la ternura.

El Papa afirmó que "nunca" ha negado la comunión "a nadie" y agregó: "Ya basta con las excomuniones".