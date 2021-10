La "platita" peronista ya es tema en la política de España

Yo comparo con Argentina. Si un extraterrestre llega al mundo y dice "un país con pastos, minería, con pesca, con petróleo", señala Argentina. ¿Qué le pasó a argentina? Seis décadas de peronismo Yo comparo con Argentina. Si un extraterrestre llega al mundo y dice "un país con pastos, minería, con pesca, con petróleo", señala Argentina. ¿Qué le pasó a argentina? Seis décadas de peronismo

Claramente la acusación hacia Sánchez no es la primera en donde Casado invoca al peronismo para criticar al gobierno. Sin ir más lejos, ayer (13/10) repitió dichos que dijo para una entrevista en el diario español El Mundo a modo de crítica al supuesto "criterio peronista" del oficialismo español:

El Gobierno quiere comprar votos creando un sistema peronista El Gobierno quiere comprar votos creando un sistema peronista

https://twitter.com/populares/status/1447140726245048323 “Que el Gobierno esté escribiendo la leyenda negra, la pasada y la actual, es insólito”.



Cuando gobernemos recuperaremos el vínculo atlántico con EE.UU. y el vínculo con Latinoamérica.



Pablo Casado en @elmundoes pic.twitter.com/c5UhX06TGD — Partido Popular (@populares) October 10, 2021

Sánchez no se quedó callado y respondió a Casado, pero su respuesta tampoco fue muy favorable para Argentina. Le pidió al líder del PP que "no engañe" porque "España no está en bancarrota".

España crece, España está en nivel de empleos previo a la pandemia y España tiene una prima de riesgo baja España crece, España está en nivel de empleos previo a la pandemia y España tiene una prima de riesgo baja

"Le pido que no haga declaraciones que además de ser falsas e insultar la inteligencia de los españoles, contravienen a los intereses de España", concluyó el presidente.