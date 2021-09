Joe Biden defendió en cadena nacional su adiós a Afganistán

Los republicanos han dicho que Biden debería haber extendido la fecha límite del 31/08 para retirarse hasta que todos los estadounidenses fueran retirados del país.

Unos 200 estadounidenses permanecen en Afganistán, según el Departamento de Estado, luego de salir 5.500, y el Presidente rechazó que su decisión haya sido "arbitraria".

La encuesta

Una encuesta realizada por Pew Research Center entre el 23 y el 29 de agosto encontró que el 42% de los encuestados dijo que la Administración Biden había hecho un mal trabajo en el manejo de la situación en Afganistán.

Aproximadamente el 26% dijo que había hecho un trabajo excelente o bueno, y el 29% dijo que había hecho un trabajo justo. La misma encuesta encontró que el 54% dijo que la decisión de retirarse fue la correcta, mientras que el 42% dijo que estaba mal.

La fecha límite "fue diseñada para salvar vidas estadounidenses", dijo. Según él, de permanecer Estados Unidos se habría arriesgado a sufrir más bajas en un renovado combate con los talibanes.

Biden dijo que si los estadounidenses que permanecen en Afganistán quieren irse, Estados Unidos "hará arreglos para sacarlos si así lo desean". También señaló Biden que Estados Unidos había advertido a los estadounidenses 19 veces desde marzo que salieran del país a medida que avanzaban los talibanes.

El Presidente dijo en una entrevista el 18/08 con ABC News que "si quedan ciudadanos estadounidenses" en Afganistán, "nos quedaremos para sacarlos a todos".

Chuck Hagel, Joe Biden y John Kerry en Afganistán el 20 de febrero de 2008.jpg

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una sesión informativa después del discurso de Biden:

Vamos a sacar a todos los ciudadanos estadounidenses. Eso no ha cambiado. Vamos a sacar a todos los ciudadanos estadounidenses. Eso no ha cambiado.

"No me olviden"

¿Quiere comenzar Psaki a resolver situaciones?

Hace 13 años, el intérprete afgano Mohammed ayudó a rescatar a 3 senadores estadounidenses (Joe Biden, Demócrata / Delawaree), John Kerry (Demócrata / Massachusetts) y Chuck Hagel (Republicano / Nebraska), quienes habían queado varados en un remoto valle de Afganistán cuando su helicóptero tuvo que aterrizar de emergencia en medio de una tormenta de nieve.

Ahora, Mohammed le pide al presidente Biden que lo salve.

Hola, señor Presidente: sálveme a mí ya mi familia. Hola, señor Presidente: sálveme a mí ya mi familia.

Mohammed, quien no utiliza su nombre completo porque no quiere que lo identifiquen mientras permanece escondido en algún lugar de Afganistán junto a su mujer y sus 4 hijos, le dijo a The Wall Street Journal que su mensaje a Biden es:

No me olvides aquí. No me olvides aquí.

La familia es una de las muchas que, habienso sido aliados afganos, quedaron atrás cuando Estados Unidos puso fin a su campaña militar de 20 años en Afganistán.

"Lo sacaremos", prometió Psaki después de que un reportero del The Wall Street Journal leyó el mensaje de Mohammed al Presidente.

Mohammed era un intérprete de 36 años para el Ejército de los EE. UU cuando 2 helicópteros Black Hawk tuvieron que descender durante una tormenta de nieve cegadora, cuando transportaban a 3 senadores estadounidenses y sus escoltas.