Jaque a Joe Biden y problemas para María Corina Machado

Cada día otean el horizonte a ver cuándo arriban 'los yankis'. Urgente24 siempre sostuvo que son ficciones. Entre muchos motivos, porque las sanciones comerciales y financieras, ya no son armas letales en el siglo 21. El mundo no es unipolar. Las triangulaciones existen. Es parte de la 'decadencia americana'. Por supuesto que provocan problemas pero no ni Rusia ni China ni Cuba han cambiado sus regímenes por sanciones de USA.