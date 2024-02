Zona Oscura: María Corina Machado, Acuerdo de Barbados y Venezuela 2024

Acuerdo de Barbados

En la reunión entre representantes del gobierno y de los partidos de oposición de Venezuela el 17/10/2023 en Bridgetown (isla Barbados) se suscribieron 2 acuerdos:

La promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para el proceso comicial presidencial de 2024.

La protección de los intereses vitales de la nación en relación con los activos de la República en el exterior (petrolera Citgo) y la defensa de la integridad territorial venezolana y la soberanía nacional (disputa del Esequibo con Guyana).

Estos acuerdos fueron avances en las negociaciones iniciadas en Ciudad de México DF en agosto de 2021.

La suspensión de algunas de las sanciones que pesaban sobre Venezuela provocaron expectativas positivas para la economía del país, aún cuando las operaciones autorizadas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros, Office of Foreign Assets Control) requieren compromisos y decisiones complementarias.

María Corina Machado

Las operaciones autorizadas en los ámbitos de la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) brindan una oportunidad al país para incrementar los flujos externos de recursos, aún cuando es necesario verificar la recuperación de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), destruida por la impericia y la corrupción del PSUV.

La autorización es temporal y su renovación está sujeta a si Venezuela cumple los compromisos respecto a la hoja de ruta electoral y las personas detenidas de manera indebida. Esto es importante para la Administración Maduro: se habló de presos políticos, no de María Corina Machado, quien se encuentra en libertad.

El domingo 04/02 Machado ambiciona una movilización de venezolanos en todo el mundo en favor de comicios libres en 2024.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y hermana del influyente titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo en un foro difundido en directo por el canal estatal VTV:

Jamás nos vamos a entregar a las órdenes de Washington ni del bloque de Gobiernos occidentales. Si quieren relación con Venezuela, tiene que ser con respeto, porque este país se respeta. Venezuela es libre, independiente. Jamás nos vamos a entregar a las órdenes de Washington ni del bloque de Gobiernos occidentales. Si quieren relación con Venezuela, tiene que ser con respeto, porque este país se respeta. Venezuela es libre, independiente.

PDVSA

La concreción de un aumento en los ingresos petroleros y en los niveles de producción de crudo y de gas depende, en gran medida, del mejoramiento de la oferta de servicios públicos esenciales (como electricidad y agua) y de la infraestructura física de PDVSA.

La importancia de esto se ha evidenciado en las dificultades de Chevron Corporation –que reinició actividades petroleras en diciembre de 2022 por autorización de la OFAC– para alcanzar las metas de producción preestablecidas.

El alivio de las sanciones petroleras agregaría a los niveles de producción de crudo, como mucho, entre 200.000 y 300.000 barriles diarios en 2024 y 2025, incluyendo los que extrae Chevron.

La clave consiste en que se verifique la posibilidad de que el crudo de Venezuela llegue sin descuentos por sanciones a los mercados de Asia. En los ejercicios 2022 y 2023, Venezuela sacrificó ingresos por US$ 4.000 millones en sus ventas a compradores asiáticos.

Oro y títulos públicos

Otros aspectos positivos se refieren a las exportaciones de oro y del comercio secundario de ciertos bonos soberanos venezolanos y títulos de deuda y acciones de PDVSA.

Según la OFAC, se podría reducir el comercio de oro en el mercado negro y contar como una fuente de ingresos fiscales. De acuerdo con Transparencia Venezuela, el 30% de las ganancias producidas por la extracción aurífera quedan en el heterogéneo mundo ilegal.

En cambio sigue impedida la operación de títulos públicos en el mercado primario.

Es para conducir a Venezuela hacia una reestructuración de su deuda pública externa, en suspensión de pagos o default.

El peligro

"A falta de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, USA no renovará la licencia (de OFAC) cuando expire el 18/04/2024“, dijo Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado en un comunicado de prensa.

Acto seguido, USA restauró sanciones al sector del oro de Venezuela.

Es evidente que para USA, la clave es María Corina Machado y la posibilidad de que le gane en las urnas al PSUV.

De lo contrario se reactivarán las sanciones petroleras a Venezuela.

En la web opositora al PSUV, Runrun.es -iniciada en 2010 por Nelson Bocaranda Sardi, famoso por sus anticipos sobre la enfermedad del luego fallecido presidente venezolano Hugo Chávez Frías-, se reprodujo el diálogo del periodista Román Lozinski con el economista Asdrúbal Oliveros (Ecoanalítica) sobre las consecuencias del regreso de las sanciones de USA.

Oliveros:

En este escenario, Venezuela puede dejar de percibir entre US$ 5.000 millones y US$ 6.000 millones, contabilizando abril-diciembre, y un escenario de crecimiento muchísimo más moderado, en torno al 4,5% anual del PIB y no a 10% tal como se esperaba. Y el consumo pasaría a crecer 10%, que en un escenario más benevolente lo veíamos en 15%. En este escenario, Venezuela puede dejar de percibir entre US$ 5.000 millones y US$ 6.000 millones, contabilizando abril-diciembre, y un escenario de crecimiento muchísimo más moderado, en torno al 4,5% anual del PIB y no a 10% tal como se esperaba. Y el consumo pasaría a crecer 10%, que en un escenario más benevolente lo veíamos en 15%.

Pregunta inevitable: si el PSUV apostó a la bonanza para recuperar electores, ¿podría ganar de todos modos los comicios sin una gran abstención electoral?

Oliveros:

"Pasaríamos de un escenario muy optimista, muy benevolente, a un escenario no catastrófico, pero sí intermedio, en el que habrá menos capacidad para crecer, gastar y menos consumo e ingreso para el gobierno".

BRICS

De todos modos, hay licencias particulares como las emitidas para Chevron y otras petroleras europeas que, si se mantienen, impedirían una caída drástica.

No obstante, la inversión extranjera tomaría sus recaudos.

Oliveros recomendó al sector privado reconsiderar sus escenarios.

En este contexto hay una pregunta necesaria: ¿BRICS (Brasil Rusia India China Sudáfrica) se encuentra dispuesto a realizar algún movimiento por Venezuela?

China busca reservas de recursos naturales y en África tiene aliados tan problemáticos como Venezuela. Rusia mantiene una alianza hasta militar con Venezuela. Brasil ha rescatado a Maduro de su aislamiento regional.

Resultaría una decisión geopolítica importante aunque la impericia ejecutiva del PSUV incrementa el riesgo.

--------------------------

