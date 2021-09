Jair Bolsonaro se pasea por USA sin estar vacunado

No sólo que el mandatario de Brasil no está vacunado, sino que tampoco piensa hacerlo dejando en claro que será “el último brasileño en recibir la vacuna”. No es la primera vez que hay polémica con las vacunas del Covid-19 y Jair Bolsonaro. A comienzos del mes pasado se había referido a la vacuna CoronaVac: "Yo voy a recibir una vacuna con la cual pueda entrar a todo el mundo. No puedo recibir esa vacuna que no es aceptada en Europa ni en Estados Unidos. Tengo que tomar una que acepten en todo el mundo", contradiciendo a su propio ministro de Salud, Marcelo Queiroga, que pide a la población vacunarse sin elegir marca u origen de las vacunas.