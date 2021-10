Jair Bolsonaro no pudo ir a la cancha por no tener la vacuna

Un presidente (no vacunado) en Nueva York

El mes pasado, Bolsonaro no pudo entrar a una pizzería de Nueva York por no estar vacunado. El mandatario brasileño se encontraba allí para asistir a la Asamblea General de la ONU. La ONU le había recomendado a los líderes que acudieran a la reunión anual de la Asamblea General que estén vacunados. Luego el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó que no podía impedir que los líderes extranjeros no vacunados fueran a la reunión.