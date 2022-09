Interesante: DirecTV solicita en Uruguay ofrecer internet

Tal como cabía esperar, el Frente Amplio se opuso porque cree en el monopolio de la empresa estatal Antel, un modelo con olor a naftalina. Sin embargo, a la senadora Silvia Nane parece provocarle alguna forma de placer.

En el Partido Nacional no hay unanimidad de criterios. Por ejemplo, el senador Carlos Camy opina diferente al director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara.

don internet directv.jpg En otras latitudes, el servicio de internet de DirecTV funciona.

Choque

Carlos Camy: "Hay que plantearse si no está en juego la libertad de la persona de elegir cuál es el proveedor, en su casa, de los servicios de internet. Es oportuno que se trate en profundidad este asunto. No estamos defendiendo el interés de una empresa sino, reitero, el concepto de libertad que, a nuestro juicio, está en juego”.

Guzmán Acosta y Lara cree que DirecTV podría ofrecer el servicio pero si instala una red de cable / fibra óptica, que permite acotar la geografía de la distribución; y no puede ofrecerlo por vía inalámbrica, que carece de límite geográfico. Absurdo todo porque la tecnología de DirecTV es inalámbrica y porque se conoce que en la última media milla, por ejemplo, el inalámbrico logró una gran eficiencia.

Para Acosta y Lara, “el reclamo histórico siempre ha sido de los cableoperadores” aunque el nuevo artículo “no prohíbe” a DirecTV. "Acá se sacó la prohibición que existía para los cableoperadores, pero lo que no está prohibido está permitido por la ley, motivo por el cual DirecTV si quisiera tener un permiso –que sería por cable y no por la licencia que tiene, que es nacional y por satélite–, debería presentarse y después el Poder Ejecutivo decidirá de acuerdo a su discrecionalidad si lo puede dar o no lo puede dar”.

Ley de Medios

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, insistió en rueda de prensa, a mediados de agosto, que la Ley de Medios es “inconveniente”, porque su “principal problema es que genera un control de los medios que no nos parece adecuado”, por lo tanto, pidió su derogación.

En Diputados, la coalición gobernante aprobó, en la Rendición de Cuentas, la modificación del artículo 56, a propuesta de Cabildo Abierto: ahora los cableoperadores podrán vender servicios de datos.

La modificación de este artículo fue votada en la Cámara Baja por toda la coalición y aprobada por 55 votos sobre 97. En tanto, la derogación de la ley de medios no alcanzó la mayoría parlamentaria.

Paganini expresó que la Ley de Medios actual “genera muchos requerimientos para un medio, y un organismo de control que puede sancionar”.

Es una ley que, a nuestro criterio, compromete la libertad de prensa. La queremos derogar; lo dijimos antes de ser gobierno y lo sostenemos ahora. Es una ley que, a nuestro criterio, compromete la libertad de prensa. La queremos derogar; lo dijimos antes de ser gobierno y lo sostenemos ahora.

Según La Diaria, la Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados estudia un nuevo proyecto de ley de medios, que no cuenta con el apoyo de Cabildo Abierto.

----------------------

