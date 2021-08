Guido Bellido cerca del voto de confianza del Congreso

Sé que para muchos no es importante esta aclaración, para los que tienen consigna, pero sí para el Perú, para los hermanos que nos están escuchando. El Partido Perú Libre, el presidente Pedro Castillo y ninguno de los ministros tenemos sentencia por terrorismo. No hemos venimos a sostener ningún programa que responda a otras realidades Sé que para muchos no es importante esta aclaración, para los que tienen consigna, pero sí para el Perú, para los hermanos que nos están escuchando. El Partido Perú Libre, el presidente Pedro Castillo y ninguno de los ministros tenemos sentencia por terrorismo. No hemos venimos a sostener ningún programa que responda a otras realidades