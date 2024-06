Guerra con fósforo blanco: Israel hizo inhabitable al sur del Líbano

Financial Times exhibió que los ataques diarios de Israel con sus municiones de fósforo blanco, en represalia a los misiles lanzados por la Hezbollah en solidaridad con Hamás, han destruido edificios, infraestructura, tierras de cultivo, bosques y ha arrasado con barrios enteros fronterizos (con civiles dentro) en medio de su supuesta contienda contra el terrorismo.

La mayor parte de la destrucción ha tenido lugar dentro de un corredor de 5 kilómetros justo al norte de la Línea Azul, la frontera trazada por la ONU entre los dos países, según el análisis de imágenes satelitales, datos de radar y estadísticas gubernamentales La mayor parte de la destrucción ha tenido lugar dentro de un corredor de 5 kilómetros justo al norte de la Línea Azul, la frontera trazada por la ONU entre los dos países, según el análisis de imágenes satelitales, datos de radar y estadísticas gubernamentales

image.png Viviendas y otros edificios en amarillo fueron identificados como dañados al 27 de mayo | Financial Times

Las imágenes satelitales muestran que el barrio libanés Aita al Chaab, cerca de la frontera, está reducido a escombros dada la actual contienda con Israel. Tal ciudad fue duramente bombardeada el 8 de octubre, un día después de la incursión sorpresiva de Hamás a Israel que masacró a 1200 civiles y secuestró a casi 250 personas. Desde aquel día, la Hezbollah inició su andanada de misiles diarios en solidaridad con tal milicia palestina.

Mohammad Srour, el alcalde alcalde de la ciudad libanesa Aita al-Chaab dice que “es una destrucción sistemática”. “Están destruyendo la infraestructura para que sea imposible regresar y vivir aquí”, asegura ante el Financial Times.

"Nuestro hermoso pueblo es ahora una ciudad fantasma", dijo un residente de otra de las tantísimas ciudades libanesas asediadas, la aldea fronteriza de Naqoura. Lloró en silencio al ver los juguetes de sus hijos entre los escombros de su casa. "Todos los pueblos dentro de un radio de 10 kilómetros de aquí son iguales", sentenció.

image.png Tantísimas ciudades del Líbano han sido destrozadas y bombardeadas por Israel en medio de su contienda con la Hezbollah | Gentileza Financial Times

Desde la escalada de violencia entre la Hezbollah e Israel, re-activada por Hamás el 7 de octubre, más de 95.000 libaneses han sido desplazados a la fuerza del sur de ese país. Hasta la fecha, los ataques israelíes han asesinado a más de 90 civiles y 300 combatientes de Hezbollah, según un recuento del Financial Times: más de los que murieron en la guerra de un mes del 2006.

Del lado de Israel, en medio de su batalla campal contra la Hezbollah, han muerto dos docenas de soldados y civiles y han desplazado a unos 60.000 colonos judíos, según revelaciones del gobierno israelí y un recuento del FT.

USA, Israel y Hezbollah, tríada ideológica contrapuesta

Ante el fuego cruzado entre la Hezbollah -desde el Líbano- e Israel que está en su punto máximo, Washington está realmente preocupado por el aumento de las incursiones en la ribera Occidental y es evidente que ya se abrió un nuevo frente de guerra.

Estados Unidos está en desasosiego por estos actuales focos de guerra, en el Líbano, en Gaza, en el Mar Rojo —con las emboscadas de los hutíes de Yemen a embarcaciones— con el ISIS en Siria (que ha dejado a un lado sus diferencias con otras milicias para ceñirse sobre Israel) y por la escalada entre el gobierno de Netanyahu y Teherán tras haberle bombardeado su consulado en Damasco. Y como si esto fuera poco, Rusia y China, aliados comerciales de Irán le han advertido a la Casa Blanca que si hace un paso en falso, ellos saldrán a respaldar a su socio.

Asimismo, los esfuerzos diplomáticos de Joe Biden para una tregua (entre Hezbollah, Hamás e Israel), no han surtido efecto alguno. El gobierno judío exige, por un lado, que la milicia libanesa retire sus fuerzas –incluida la unidad de élite Radwan– de la frontera, pero el grupo militante insiste en que no levantará sus armas hasta que haya un alto al fuego en Gaza.

“Pedirnos que nos retiremos del sur es como pedirle a un pez que no nade en el mar”, afirmó un combatiente de Hezbollah ante el Financial Times. Tal milicia armada, la semana pasada publicó imágenes de drones de Israel inmiscuidos en lo profundo dl Líbano, y ha sufrido el asesinato de varios de sus combatientes de alto rango a manos de las FDI.

image.png El Financial Times combinó datos de satélites comerciales con investigaciones del Centro de Graduados CUNY y la Universidad Estatal de Oregón. montaje FT; AFP/Getty Images/X

Un alto funcionario libanés incluso aseveró que la cuestión central, por estos días, era si la diplomacia y la zona de amortiguamiento de facto serían suficientes para evitar una guerra más amplia. “¿O querrán ampliar la guerra e intentar su tonto plan de intentar eliminar por completo a Hezbollah?”, esbozó el funcionario.

No obstante, un alto oficial militar israelí disintió y le dijo al FT que "esta no es una zona de amortiguamiento". “Sólo queremos hacer retroceder a Hezbollah. No tenemos ningún problema con [las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU], [las Fuerzas Armadas Libanesas] o los civiles libaneses que se quedan allí. . . Pero tenemos que 'limpiar' la zona de presencia de Hezbollah".

Representan una amenaza directa a los hogares israelíes mediante disparos de francotiradores, misiles guiados antitanques, ataques transfronterizos y otros medios. Esta es una necesidad táctica para brindar seguridad a los residentes israelíes Representan una amenaza directa a los hogares israelíes mediante disparos de francotiradores, misiles guiados antitanques, ataques transfronterizos y otros medios. Esta es una necesidad táctica para brindar seguridad a los residentes israelíes

image.png Ciudades del Líbano dañadas por las FDI | FT

“Una de cada tres casas en el sur del Líbano es utilizada por Hezbollah para almacenamiento de armas, entrenamiento, posiciones de tiro y puntos de encuentro para un posible ataque transfronterizo”, justificó el alto funcionario militar israelí.

Crímenes de guerra por vejaciones y uso de fósforo blanco

El departamento de Estado de USA desde hace varios meses está investigando a su aliado Israel para determinar si utilizó fósforo blanco o efectuó un mal uso de bombas y misiles para matar a civiles al sur del Líbano y en Gaza, determinando así las condiciones para el envío o suspensión de un paquete de ayuda armamentística, según le dijeron off the record funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal.

En junio, Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentaron el uso de fósforo blanco por parte de las fuerzas israelíes en al menos 17 municipios libaneses desde octubre, incluido un uso ilegal en cinco áreas pobladas.

"Descontaminar el suelo podría llevar años", precisó Hisham Younis, fundador de Green Southerners, un grupo ambientalista libanés.

Su objetivo es convertir la región en una zona muerta, hacerla inhabitable Su objetivo es convertir la región en una zona muerta, hacerla inhabitable

"Cada día la destrucción empeora", declaró Hassan Shayt, alcalde de la ciudad libanesa Kfar Kila. Después de visitar Beirut, donde reside desde noviembre, dijo: “Hay barrios que se parecen a Gaza”. Según otro ciudadano, Hashem Haidar, jefe del Consejo Sur del Líbano, "el daño es enorme".

El tipo de armamento que se está utilizando es diferente de lo que vimos en 2006. Antes, cuando una casa era bombardeada, el daño se limitaba. Ahora hay barrios enteros que se están viendo afectados por un solo bombardeo El tipo de armamento que se está utilizando es diferente de lo que vimos en 2006. Antes, cuando una casa era bombardeada, el daño se limitaba. Ahora hay barrios enteros que se están viendo afectados por un solo bombardeo

Más de 12 millones de metros cuadrados de tierras agrícolas han quedado áridas, según Haidar. Los olivares, las plantaciones de plátanos y los cítricos han quedado destruidos, tal como el ganado que ha muerto y las colmenas para producir miel han sido desbastadas.

image.png Destrucción en la calle principal de Naqura tras los ataques israelíes © Mohammad Zinaty/FT

El fósforo blanco, que estaría usando las FDI, según explica Amnistía Internacional," es una sustancia incendiaria que se utiliza fundamentalmente para crear una densa cortina de humo o marcar objetivos, arde a temperaturas extremadamente elevadas al contacto con el aire, su quemadura profundiza en los tejidos, ocasiona terribles dolores y lesiones que afectan de por vida a quien las padece, y su combustión no puede extinguirse con agua", además de que la misma está prohibida en poblaciones civiles por el Derecho Internacional y demás convenciones.

Según los organismos de DD.HH, que divulgaron fotos, las FDI usaron obuses M109 de 155mm en varias ciudades gazatíes y en el Líbano. En varias de estas fotos verificadas se ven proyectiles de artillería M825 y M825A1 que también muestran la etiqueta D528, el Código de identificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DODIC) para proyectiles con fósforo blanco.

image.png Imagen de municiones de Israel © Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency vía Getty Images

image.png Especificaciones del proyectil de humo de fósforo blanco M825A1 de 155mm | Amnistía

Claramente, es evidente que en la guerra de Israel contra el terrorismo que encarna ahora Hamás y Hezbollah, hay excesos contra civiles y mucha sangre inocente se derrama a su paso. Si los investigadores estadounidenses concluyen en que Israel hizo un mal uso de las armas estadounidenses, podrían recomendar un corte en el suministro de ayuda militar, sugerir restricciones a su uso o proponer nuevas orientaciones.

Hace unos meses, las Fuerzas de Defensa de Israel masacraron a 104 palestinos que esperaban ayuda alimentaria en Gaza, siendo la segunda vez de tal proceder que el gobierno autojustifica al sugerir un infiltrado terrorista. Además se han encontrado en el enclave palestino tres fosas con cadáveres de niños y mujeres maniatados, con posibles signos de tortura.

Es por todo ello que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió varias órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Ejército, Herzl Halevi por estos delitos de lesa humanidad en el enclave palestino.

