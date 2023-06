Guatemala: Ex primera dama vs "Anticorrupto" al balotaje

image.png

“Nosotros no figurábamos en las encuestas, pero siempre dijimos que no veníamos a ganar encuestas, veníamos a ganar en las urnas”, dijo Arévalo luego de conocer la tendencia del conteo emitido por el TSE. Los otros candidatos que no ingresaron a la segunda contienda electoral son Manuel Conde por el partido VAMOS que tiene un 7,8%; Armando Castillo por CABAL, con un 6,7% y Edmundo Mulet del partido Valor Unionista, con un 6,6% de los votos.